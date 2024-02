Feyenoord komt matige eerste helft te boven en wint dankzij verdedigers

Feyenoord heeft de Rotterdamse derby van zondagavond winnend afgesloten. De ploeg van Arne Slot bleek in De Kuip met 2-0 te sterk voor Sparta Rotterdam. David Hancko en Lutsharel Geertruida maakten de treffers voor Feyenoord.

In het eerste bedrijf van de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta wisten beide ploegen nauwelijks grote kansen te creëren. Calvin Stengs krulde naast en Thomas Beelen zag een poging van afstand gekeerd worden door Nick Olij.

Het opvallendste uit de eerste helft speelde zich af aan de andere kant het veld. Timon Wellenreuther werd gehinderd door een Spartaan bij een trap uit zijn handen, waardoor hij niet uitkwam met zijn passen en de zestienmeterlijn passeerde met de bal in zijn handen. Sparta kreeg een indirecte vrije bal vlak buiten het strafschopgebied. Joshua Kitolano schoot deze echter in de muur.

Vroeg in de tweede helft kreeg Feyenoord de eerste echt grote kans van de wedstrijd. Yankuba Minteh gaf de bal voor op Igor Paixão, die van dicht bij de bal via de grond net naast de paal kopte.

Luttele minuten later was het alsnog raak voor de thuisploeg. Minteh werd in het strafschopgebied ten val gebracht door Donny Warmerdam en kreeg na ingrijpen van de VAR een strafschop toebedeeld. David Hancko schoot feilloos raak in de linkeronderhoek.

Nog geen tien minuten later kwamen de Zuid-Rotterdammers op een 2-0 voorsprong. De net ingevallen Luka Ivanusec gaf de bal schitterend in de zestien, waar Geertruida stond om binnen te werken.

Na enkele kansen voor Ayase Ueda en een schot van Antoni Milambo, leek Mats Wieffer er tien minuten voor tijd alsnog 3-0 van te maken. De bal viel uit de kluts na een hoekschop voor zijn voeten, waarna hij met links hard in het dak schoot. De VAR gooide echter roet in het eten: Wieffer had de bal met zijn arm geraakt.



