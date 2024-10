Feyenoord komt als herboren uit interlandperiode en walst over Go Ahead Eagles heen

Feyenoord is uitstekend uit de interlandperiode gekomen. De hier en daar bekritiseerde Brian Priske zag zijn elftal zaterdag met 1-5 winnen van het povere Go Ahead Eagles. Feyenoord neemt plaats drie over van AZ, dat met 1-2 verloor van koploper PSV. Beide ploegen hebben zestien punten, maar Feyenoord heeft nog een duel tegoed.

Timon Wellenreuther was de doelman van Feyenoord, dat met een viermansdefensie aantrad: Jordan Lotomba, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hugo Bueno. Het middenveld werd andermaal gevormd door Quinten Timber, Hwang In-beom en de van ziekte herstelde Antoni Milambo. Ibrahim Osman (rechts) en Igor Paixão (links) begonnen voorin op de flanken te starten en Ayase Ueda in de spits.

Osman bracht na ruim een kwartier zijn eerste doelpunt voor Feyenoord op zijn naam. De vleugelaanvaller was zijn bewaker te snel af, trok naar binnen en ramde de bal in het dak van het doel: 0-1. Halverwege de eerste helft werd de opdracht voor Go Ahead nog moeilijker. Na een slordige pass van Joris Kramer kwam de bal via Osman terecht bij Milambo, die met een schuiver scoorde: 0-2.

Twee minuten voor het rustsignaal was alle spanning verdwenen in de Adelaarshorst. Een knal van net buiten de zestien van Timber vloog langs doelman Luca Plogmann het doel in: 0-3. Een opvallend sterke eerste helft van Feyenoord en een zeer tegenvallend Go Ahead, tot onvrede van de trouwe achterban.

Go Ahead probeerde het nog wel na rust en schreeuwde om een strafschop na een licht duwtje van Bueno richting Bobby Adekanye. De bal kwam echter niet op de stip te liggen. Het werd aan de andere kant juist 0-4 voor Feyenoord, en ook nog eens op schitterende wijze. Na een paar flitsende bewegingen gaf Osman voor op Milambo, die voor een overstapje koos om Ueda vrij baan te geven. Laatstgenoemde schoot vervolgens van dichtbij raak in de verre hoek.

Feyenoord bleef de aanval opzoeken en uit één van die aanvallen schoot Julián Carranza van dichtbij de 0-5 tegen de touwen. Dat deed leek hij in buitenspelpositie te doen, maar na een VAR-check werd de goal alsnog toegekend. Het was de eerste treffer van de Argentijnse invaller in het shirt van Feyenoord. Kort nadien redde de ingevallen Oliver Edvardsen de eer voor Go Ahead: 1-5.