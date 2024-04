Feyenoord kent in aanloop naar bekerfinale moeizame generale tegen Fortuna

Feyenoord heeft zondag een zwaarbevochten competitiezege geboekt. Op bezoek bij Fortuna Sittard had de ploeg van Arne Slot uiteindelijk genoeg aan een scrimmagegoal van Dávid Hancko om de drie punten veilig te stellen. Daarmee lijken de Rotterdammers vrijwel zeker van de tweede plek. Volgende week zondag wacht Feyenoord de bekerfinale tegen NEC Nijmegen.

Slot begon ongewijzigd aan het duel in Limburg. Het betekende dat Lutsharel Geertruida weer vanaf de linksbackpositie startte. Justin Bijlow en Gernot Trauner keerden terug in de wedstrijdselectie, maar begonnen beiden nog op de reservebank.

Fortuna was, aangestuurd door Danny Buijs, geenszins van plan om naar de slachtbank geleid te worden. Opererend vanuit een vijfmansdefensie toonde de Limburgse equipe zich behoorlijk fel in de duels. De ploeg van Buijs stond niet al te veel kansen toe aan de Rotterdammers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Na een kwartier was daar de eerste serieuze dreiging vanuit Feyenoord. De watervlugge Yankuba Minteh sprintte eenvoudig langs Ivo Pinto, maar stuitte oog in oog met Michael Verrips op de doelman van Fortuna.

Luttele minuten later was de voorsprong wel daar voor de bezoekers. Na een carambole uit een hoekschop toonde Dávid Hancko zich het meest alert. De Slowaak zette zijn ploeg met de punt van zijn schoen op voorsprong: 0-1. Het betekende zijn derde doelpunt in vier wedstrijden.

Fortuna leek echter niet uit het veld geslagen en bleef zich stug vastbijten in de tegenstander. Het leverde na een klein halfuur de eerste serieuze mogelijkheid op. Justin Lonwijk snoepte de bal af van een lakse Igor Paixão, maar mikte de bal in het zijnet.

Zo stevenden beide ploegen in een fel maar relatief kansarm duel op de theepauze af. In het tweede bedrijf, rond het uur spelen, was de thuisploeg misschien wel het dichtst bij de gelijkmaker. Na een half weggewerkte vrije trap kon Mitchell Dijks ter hoogte van de elfmeterstip volleren: ruim over.

In een verder weinig inspirerende tweede helft kwam invaller Ayase Ueda na driekwart wedstrijd het dichtst bij een tweede treffer. Hij frommelde zich langs de Sittardse defensie, maar een inglijdende Dijks veredelde een treffer van de Japanner.

Een minuut of tien later verzuimde Feyenoord de wedstrijd in het slot te gooien. Een inschattingsfout van Dimitrios Siovas stelde Ueda in staat op het doel van Verrips af te lopen. De spits stuitte wederom op de sluitpost, waarna Luka Ivanusec in de rebound voor een leeg doel op wonderlijke wijze op de paal schoot.

Maar de ruststand zou ook de eindstand blijken. Zo kende de regerend landskampioen een zware, maar uiteindelijk geslaagde generale repetitie in aanloop naar de bekerfinale met NEC aankomende zondag.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties