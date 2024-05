Feyenoord kan mogelijk een ‘dubbelslag’ slaan bij komst van trainer Brian Priske

De kans is groot dat Dávid Hancko deze zomer bij Feyenoord blijft als Brian Priske inderdaad overkomt van Sparta Praag, zo meldt Marcel van der Kraan van De Telegraaf. De 26-jarige linkspoot van de Rotterdammers werkte ruim twee maanden samen met de trainer van de Tsjechen voordat hij in de zomer van 2022 naar Feyenoord vertrok.

De Rotterdammers waren die desbetreffende zomer lang bezig met de komst van Hancko, die uiteindelijk eind augustus pas overkwam. Priske begon op 1 juli bij Sparta Praag, waardoor de Slowaak nog vijf wedstrijden meespeelde onder de oefenmeester. “Hancko was destijds al onder de indruk van de aanvallend ingestelde trainer, die zijn visie en speelwijze goed kon overbrengen op de spelers van Sparta Praag”, aldus Van der Kraan.

Priske kende zeer succesvolle seizoenen bij Sparta Praag, met wie hij twee keer kampioen werd en één keer de beker pakte. Dit seizoen schopte hij het met de Tsjechen nog tot de achtste finale van de Europa League, waarin Liverpool over twee wedstrijden uiteindelijk te sterk bleek (11-2).

Er staat geen enkele Nederlandse trainer meer op de shortlist van Dennis te Kloese, zo bevestigt ook Van der Kraan. De algemeen en technisch directeur zal in de komende dagen echter nog geen knoop doorhakken. “Hij verblijft zelf in het buitenland, was de voorbije dagen als speciale gast op de bruiloft van Santiago Gimenez en heeft aangegeven dat hij de lange en zorgvuldige zoektocht naar een geschikte coach niet opeens gaat overhaasten.”

Een langer verblijf van Hancko zou hoe dan ook uitstekend nieuws betekenen voor Feyenoord en de supporters, daar de 37-voudig international ook dit seizoen weer een uitstekende indruk maakte. De linkspoot kan zowel links in het centrum als op de linksbackpositie uit de voeten en miste deze campagne geen enkele wedstrijd van Feyenoord.

Hancko over zijn toekomst

Hancko sprak vorige week met het Slowaakseover zijn toekomst bij Feyenoord. "Zelfs bij de Voetballer van het Jaar-uitreiking heb ik gezegd dat ik in het slechtste geval bij Feyenoord blijf." Als straf ziet de Slowaak een langer verblijf bij Feyenoord echter niet. "Het gaat daar goed met mij, de fans vinden mij leuk, iedere wedstrijd is uitverkocht en ik ga Champions League spelen.”

De mandekker stelt eisen aan een mogelijk vertrek uit De Kuip. "Er zijn veel dingen die een rol spelen. De club moet ook beslissen, maar nu heeft het geen zin om daar bij stil te staan. Ik concentreer me op EURO 2024. Dat is belangrijkste voor mij nu. Natuurlijk, vanuit het perspectief van de speler en verdere ontwikkeling... Als er een kans komt en het zinvol zou zijn, wil ik graag vooruitgang boeken als voetballer. Er moeten echter veel dingen kloppen, en bovendien moet die club me echt willen."

Paris Saint-Germain had afgelopen winter interesse in Hancko en ook Liverpool werd hier en daar in de wandelgangen genoemd. Mocht een geïnteresseerde club deze zomer willen toeslaan, dan moet het sowieso wel diep in de buidel tasten. Hancko is volgens Transfermarkt 35 miljoen euro waard en ligt nog tot medio 2028 vast in De Kuip.

