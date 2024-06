Feyenoord heeft een nieuwe trainer en presenteert Brian Priske als opvolger van Arne Slot

Brian Priske is de nieuwe trainer van Feyenoord, zo maakt de Rotterdamse club bekend via de officiële kanalen. De 47-jarige Deen komt over van Sparta Praag en heeft tot medio 2027 getekend in De Kuip. Priske is de opvolger van de succesvolle Arne Slot, die eerder deze zomer werd verkocht aan het Engelse Liverpool.

De onderhandelingen tussen Feyenoord en Priske liepen de afgelopen weken stroef, omdat Sparta Praag sportief gezien niet van zijn trainer af wilde en de Tsjechische kampioen er financieel gezien ook prima voor staat. Feyenoord kon echter de druk steeds verder opvoeren, aangezien Priske welwillend tegenover een overstap naar De Kuip staat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Doordat Priske in oktober een nieuw contract had getekend bij Sparta Praag, moest Feyenoord met een transfersom komen om de gewenste trainer los te weken. Beide clubs zijn naar verluidt overeengekomen over een bedrag van 1,5 miljoen euro. Priske gaat per 1 juli officieel aan de slag bij Feyenoord.

Reactie Te Kloese

Algemeen directeur Dennis te Kloese reageert via de clubwebsite op zijn komst. “In de zoektocht naar een nieuwe trainer zijn we bepaald niet over één nacht ijs gegaan Het is een proces geweest van vele maanden, waarbij naast mezelf meerdere collega’s nauw betrokken waren en vele trainers intensief werden gevolgd om te bezien wie er het beste in het door ons gewenste profiel paste.”

“We willen als club immers voortborduren op de groei die we hebben doorgemaakt en de successen die de afgelopen jaren zijn geboekt”, gaat Te Kloese verder. “Na dat proces te hebben doorlopen bleek Brian Priske voor alle betrokkenen de logische en dus beste keuze.”

“Bij meerdere clubs heeft hij immers al aangetoond dat hij spelers beter maakt, het aanvallende voetbal voorstaat dat de mensen in De Kuip graag zien en daarmee ook resultaten behaalt. Een prettige bijkomstigheid is dat hij de Nederlandse taal machtig is”, besluit Te Kloese.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties