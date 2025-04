'Feyenoord is de allermooiste club in Nederland. Daar basisspeler worden is mijn doel'

Thomas van den Belt hoopt op een tweede kans bij Feyenoord. De middenvelder slaagde er in zijn eerste periode in Rotterdam niet in om een vaste plaats te veroveren. De verhuurperiode bij CD Castellón brengt Van den Belt wellicht in beeld bij Robin van Persie.

Van den Belt (23) speelde zich bij PEC Zwolle in de kijker bij Feyenoord, dat hem in 2023 binnenhaalde. De middenvelder brak mede door blessureleed nooit door in De Kuip en koos uiteindelijk voor een tijdelijk verblijf in Spanje.

''Ik had zin om even uit Nederland weg te zijn'', verklaart de huurling in gesprek met De Stentor. ''Je kunt in het buitenland veel meer je eigen ding doen, je bent relatief anoniem. In Nederland vindt iedereen wat van je en wordt er veel over je gezegd en geschreven.''

Van den Belt werd binnengehaald door de inmiddels ontslagen Dick Schreuder, de nieuwe coach van NEC. Met Johan Plat aan het roer vecht Castellón voor lijfsbehoud op het tweede niveau in Spanje. ''Het was gek om dat ontslag mee te maken, maar het zijn ook dingen die je moet accepteren. Het is buiten mijn macht om. Ik ben hier om te voetballen. We willen degradatie voorkomen en daar richten we ons op.''

Wat er na dit seizoen gebeurt, kan Van den Belt nog niet met zekerheid zeggen. ''In principe keer ik in de zomer terug, ik heb nog een contract voor twee jaar. Feyenoord is voor mij de allermooiste club in Nederland. Daar basisspeler worden is nog steeds mijn doel.''

''Maar we hebben nog niet gesproken over hoe nu precies verder, eerst wil ik hier het seizoen goed afsluiten'', aldus de huurling met 34 duels voor Castellón achter zijn naam. In die reeks scoorde hij zes keer en gaf de middenvelder twee assists.

In de Spaanse media gaan geruchten dat Castellón de samenwerking met Van den Belt een vervolg wil geven. In de komende periode wordt waarschijnlijk meer duidelijk over de nabije toekomst van de controleur.