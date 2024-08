Twee spelers van Ajax in lijstje met hoogste transferwaardes buiten grote voetballanden

Het onderzoeksbureau CIES heeft een lijst samengesteld met de meest waardevolle centrumverdedigers onder de 25 jaar buiten de zes grootste competities van Europa. Daarin zijn twee Ajacieden terug te vinden. Zij voeren ook direct de lijst aan.

Nederland staat op plek zes op de UEFA-coëfficiëntenlijst, maar CIES heeft de traditionele zes grootste competities buiten beschouwing gelaten: Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje.

Jorrel Hato voert de top tien aan. De nog altijd pas achttienjarige verdediger van Ajax heeft een geschatte marktwaarde van 54,2 miljoen euro.

Dat Hato nog tot medio 2028 vastligt in Amsterdam, heeft er ongetwijfeld mede mee te maken dat hij zo hoog wordt ingeschaald.

Nummer twee op de lijst is zijn ploeggenoot Josip Sutalo. De Kroatische mandekker vertegenwoordigt volgens het onderzoeksbureau CIES een transferbedrag van 20,8 miljoen euro.

Sutalo lijkt helemaal opgeleefd onder de nieuwe Ajax-trainer Francesco Farioli, waar hij tijdens zijn debuutseizoen geen onuitwisbare indruk kon maken.

In de top tien is verder onder meer Martin Vitík terug te vinden. De 21-jarige centrale verdediger van Sparta Praag werd in de zomer van 2023 nog gelinkt aan een transfer naar Ajax.



© CIES