Feyenoord inderdaad zonder Gimenez, maar mét echte vleugelspitsen tegen Sparta

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het duel met Sparta Rotterdam bekendgemaakt. De trainer kiest ervoor om Ayase Ueda, Thomas Beelen, Ramiz Zerrouki en Yankuba Minteh in de basis op te stellen. Zij vervangen de afwezige Santiago Gimenez, Gernot Trauner, Quinten Timber (allen geblesseerd) en Bart Nieuwkoop (die op de bank zit). Het duel begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Ueda staat in de spits bij Feyenoord, omdat Gimenez een lichte blessure heeft opgelopen. De Mexicaan lijkt de Europa League-wedstrijd van komende donderdag tegen AS Roma wél te kunnen halen.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. De Duitser ziet vier verdedigers voor zich staan: Lutsharel Geertruida, Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Zerrouki keert terug op het middenveld. De Algerijn vervangt Timber, die een hersenschudding heeft.

De rest van het middenveld kent geen verrassingen. Mats Wieffer en Calvin Stengs completeren de middelste linie. Op rechtsbuiten kiest Slot voor Minteh, waardoor Alireza Jahanbakhsh het moet doen met een eventuele invalbeurt. Spits Ueda wordt vanaf links geflankeerd door Igor Paixão.

Feyenoord is gewaarschuwd, want eerder dit seizoen had de regerend landskampioen alle moeite met Sparta. Feyenoord wist toen in het laatste kwartier een 2-0 achterstand deels goed te maken (2-2). “Alleen al in die wedstrijd werd voor mij duidelijk dat Sparta ook dit seizoen weer over hele goede spelers beschikt”, is Slot lovend.

“Ze spelen goed en verzorgd voetbal en op basis daarvan hebben ze qua resultaat niet altijd gekregen wat ze verdienden. Daarnaast komen ze zeker in uitwedstrijden goed voor de dag.” Feyenoord lijkt prolongatie van de landstitel te moeten vergeten, maar staat stevig tweede en geldt als de topfavoriet om volgend seizoen met PSV de Champions League in te gaan.

Sparta ging de winterstop in als nummer zeven van de Eredivisie. Inmiddels staan de Kasteelheren negende en dat kan uiteraard niet los worden gezien van de resultaten in de afgelopen weken. Thuis werd verloren van zowel Go Ahead Eagles (0-2) als PEC Zwolle (0-2). Tussendoor werd het 1-1 bij RKC Waalwijk.

De laatste keer dat Sparta in Eredivisie-verband wist te winnen in De Kuip, was in 2000. Jon Dahl Tomasson zette Feyenoord nog wel op voorsprong, maar treffers van Anders Nielsen en Nourdin Boukhari zorgen voor een stunt van Spartaanse proporties: 1-2.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Zerrouki; Minteh, Ueda, Paixão.

Opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Bakari, Meissen, Eerdhuijzen, Warmerdam; Kitolano, Clement, Verschueren; Mito, Brym, Saito.

