Feyenoord hoort forse UEFA-straf, maar komt met de schrik vrij

De UEFA heeft Feyenoord een forse straf opgelegd naar aanleiding van het vele vuurwerk dat werd afgestoken bij de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. Aanvankelijk werd er gevreesd voor lege tribunes tijdens de volgende Europese thuiswedstrijd, maar dat blijft de Rotterdammers voorlopig bespaard.

Feyenoord beleefde op 22 januari een ware droomavond in de Champions League tegen Bayern München. Er werd met 3-0 gewonnen van de Duitse grootmacht, waardoor het verzekerd was van de tussenronde in het miljardenbal. Mede door de zege bleef trainer Brian Priske zitten.

Echter kon de UEFA het vuurwerk bij de opkomst van de spelers niet waarderen. De Europese voetbalbond deelde dit seizoen al eerder boetes uit aan Feyenoord voor dergelijke vergrijpen. Daarom werd er nu gevreesd dat er delen van de tribunes in De Kuip leeg moesten blijven bij een volgende Europese wedstrijd.

Zover komt het vooralsnog niet. De UEFA houdt het deze keer bij een geldboete van 40.000 euro voor het afsteken van vuurwerk door supporters, plus een boete van 28.000 euro voor het blokkeren van openbare doorgangen in het stadion.

Bovendien dreigt er een gedeeltelijke stadionafsluiting van de Gerard Meijer Tribune tijdens de volgende UEFA-wedstrijd die Feyenoord als gastheer speelt. Dit is een voorwaardelijke straf met een proefperiode van twee jaar.

Mochten de Feyenoord-supporters zich in de thuiswedstrijd in de tussenronde van de Champions League wederom niet aan de afspraken houden, gaat die voorwaardelijke straf alsnog in. Daarmee komt Feyenoord dus vooralsnog met de schrik vrij.

In de tussenronde van de Champions League heeft Feyenoord nog twee mogelijke tegenstanders. De Rotterdammers zullen loten tegen PSV of AC Milan. Die loting vindt vrijdag om 12.00 uur plaats en is te zien op Ziggo Sport.