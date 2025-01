Assane Diao is heel dicht bij een stap naar Como, zo verzekert de Italiaanse transfermarktspecialist Fabrizio Romano. Het is een hard gelag voor Feyenoord, dat afgelopen zomer heel dichtbij de komst van de vleugelaanvaller.

Feyenoord was in augustus druk bezig met het in orde maken van het papierwerk om de in Senegal geboren Spanjaard, eigendom van Real Betis, tijdelijk over te nemen.

De Rotterdammers kregen de boel echter niet tijdig afgerond en zodoende bleef de pas negentienjarige vleugelspits in Sevilla, waar hij dit seizoen tot negentien optredens kwam, de nodigen waarvan als invaller.

Zijn enige LaLiga-doelpunt noteerde hij tegen niemand minder dan FC Barcelona, waar hij in de vierde minuut van de blessuretijd een 2-2 gelijkspel uit het vuur sleepte voor zijn ploeg.

Het lijkt een van zijn laatste wedstrijden voor Real Betis te zijn geweest, want op de eerste dag van 2025 meldt Romano nieuws over de aanvaller. Como is namelijk druk met het afronden van de transfer van Diao.

De steenrijke Serie A-ploeg, waar Cesc Fàbregas de hoofdtrainer is, is druk met het gladstrijken van de laatste plooien. Met de deal is een totaalpakket van zo'n elf miljoen euro gemoeid.

De Spaanse coach en voormalig topmiddenvelder speelde een cruciale rol bij het binnenhalen van de talentvolle jongeling, die vermoedelijk ontevreden is met zijn speeltijd in Spanje.