Feyenoord geeft update over Stengs: linkspoot komende weken niet inzetbaar

De knieblessure van Calvin Stengs is minder zwaar dan in eerste instantie werd gevreesd. Feyenoord laat maandagmiddag weten dat de 25-jarige middenvelder annex aanvaller 'de komende weken' niet inzetbaar is. De Rotterdammers verwachten hem na de aankomende interlandperiode (eind maart) weer terug.

Het was flink schrikken toen Stengs vorige week donderdag in de halve finale van de TOTO KNVB Beker zichtbaar geëmotioneerd per brancard van het veld ging na een harde tackle van Marvin Peersman. Arne Slot ging na afloop van het duel tijdens de persconferentie in op de blessure van zijn linkspoot en hoopte dat Stengs niet weer ernstig geblesseerd zou zijn aan zijn kruisband.

De achtvoudig international van het Nederlands elftal scheurde zijn kruisband in 2017, waardoor hij 432 dagen aan de kant stond en 78 wedstrijden (!) moest missen. Slot vertelde dat Stengs daar nog steeds de gevolgen van ondervindt. De trainer zei dat de linkspoot ‘niet bij Feyenoord had gespeeld’ als hij die blessure niet had opgelopen.

De Telegraaf kwam zaterdagochtend al voorzichtig met goed nieuws. “Een zucht van verlichting bij Feyenoord. Uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat Stengs ondanks veel pijn bij een tackle van FC Groningen-verdediger Peersman geen ernstige schade aan zijn rechterknie heeft opgelopen.”

Feyenoord nam Stengs afgelopen zomer voor zes miljoen euro over van OGC Nice. Dat de linkspoot direct van waarde is geweest voor de regerend landskampioen is ook te zien aan zijn gestegen waarde op Transfermarkt. Volgens de gerenommeerde Duitse website is Stengs inmiddels vijftien miljoen euro waard.

Sinds zijn komst naar Feyenoord speelde Stengs al 34 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 14 assists. De middenvelder annex rechtsbuiten hoopt komende zomer met Oranje actief te zijn op het EK, maar ontbrak na afgelopen donderdag logischerwijs in de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman. Stengs was tijdens de laatste interlandperiode driemaal trefzeker in het uitduel met Gibraltar (0-6).

