‘Feyenoord gaat zondag toch gewoon korte metten maken met dit Ajax?’

Vrijdag, 22 september 2023 om 08:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:01

De analisten van ESPN zijn nog niet bepaald onder de indruk van Ajax. Kees Kwakman en Kenneth Perez zagen de Amsterdammers donderdagavond met moeite gelijkspelen tegen Olympique Marseille en verwachten dat Feyenoord zondag in De Klassieker gebruik weet te maken van de kwetsbaarheden in de ploeg van trainer Maurice Steijn.

"Het leek alsof Ajax het wat beter onder controle had in de tweede helft, maar na die 3-2 voelde je dat de 3-3 in de lucht hing", begon Kwakman. "Ze vinden het zo moeilijk als de tegenstander een beetje gaat zwerven. Met name Sosa had aan de linkerkant moeite om verdedigend zijn rol te vinden. Dan heb je ook met communicatie te maken, dat gaat gewoon nog niet goed. Ik denk dat Ajax uiteindelijk wel blij mag zijn met een punt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Marseille had behendige spelers die goed waren tussen de linies”, vervolgde de analist. “Daar was Ajax nog niet tegen opgewassen. Dan hou je wel een beetje je hart vast hoe het tegen Feyenoord gaat." Ook Kenneth Perez zag defensieve kwetsbaarheden bij Ajax. "Als je zo slecht druk zet en balverlies lijdt, dan is het niet wonderlijk dat een tegenstander zoveel goals maakt. Ik denk dat Ajax met een goed gevoel van het veld afstapt. Drie goals gemaakt, we hebben gevochten. De supporters zagen wat eigen jeugd..."

Volgens Perez ontbreekt het bij Ajax momenteel aan de juiste afstemming. "Het is niet onlogisch, maar de rechterhand weet niet wat de linkerhand gaat doen. En individueel is Ajax ook niet goed genoeg om dat te compenseren. Er is continu twijfel. Feyenoord is tactisch en als team veel beter, die gaan hier toch helemaal korte metten mee maken?"