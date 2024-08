Feyenoord gaat Geertruida kwijtraken en moet razendsnel vervanger halen

De kans is groot dat Lutsharel Geertruida kort voor het sluiten van de transferwindow vertrekt bij Feyenoord, zo melden onder meer het Algemeen Dagblad en Voetbal International donderdagavond. Volgens de berichtgeving is RB Leipzig overtuigd dat er een akkoord gaat komen, al moet er wel flink betaald worden.

De Bundesliga-club heeft verdediger Mohamed Simakan verkocht aan Al-Nassr, waardoor er nu ruimte in de selectie én in het salarishuis is gekomen. Geertruida binnenhalen wordt in Leipzig gezien als absolute topprioriteit.

Tussen de regels door meldt het AD dat Aston Villa ondertussen is afgehaakt in de strijd om de handtekening van de Feyenoorder. Er konden niet voldoende spelers verkocht worden.

De Premier League-club was van plan een bod van circa 35 miljoen euro op tafel te leggen, maar nu blijkt dat het benodigde geld niet op tijd verzameld kan worden. Omdat Aston Villa al eerder gesprekken voerde met Feyenoord wist de club mogelijk dat 35 miljoen euro de minimale transfersom is.

Geertruida stond afgelopen seizoen ook al open voor een overstap naar RB Leipzig, al kwam het nooit tot een definitief akkoord. Nu krijgt hij alsnog de kans om de gewenste transfer te maken.

De verdediger van de Rotterdammers beschikt in De Kuip nog over een contract dat doorloopt tot aan het einde van het huidige seizoen. De betrokken partijen zijn nu in gesprek over een geschikte afkoopsom van de nog tien maanden doorlopende verbintenis.

Het wordt waarschijnlijk een hoge transfersom voor Feyenoord, dat logischerwijs sportief wel een flinke klap krijgt en in de laatste dagen nog de transfermarkt op moet voor een geschikte vervanger.