Feyenoord gaat dankzij moeiteloze zege met goed gevoel richting kraker tegen Man City

Feyenoord heeft zaterdag een zorgeloze avond beleefd in de Eredivisie. In een kletsnatte Kuip rekende de ploeg van Brian Priske moeiteloos af met het sc Heerenveen van Robin van Persie. De doelpunten werden gemaakt door Julián Carranza, Anis Hadj Moussa en Igor Paixão: 3-0. Feyenoord komt daarmee in ieder geval voor even op de derde plek. Dinsdag komt Manchester City op bezoek in Rotterdam voor de Champions League.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd duidelijk dat Hugo Bueno geblesseerd terug is gekomen van Jong Spanje. De linksback van Feyenoord, die enkele weken is uitgeschakeld, werd vervangen door Gijs Smal. Feyenoord vierde de terugkeer in de basis van Antoni Milambo en Carranza. Rechts voorin kreeg Hadj Moussa een kans in de basis, ook omdat Ibrahim Osman geblesseerd is.

Feyenoord zocht vanaf het begin geduldig naar openingen. In de twaalfde minuut kreeg Hwang In-beom een goede schietkans, maar het schot van de Zuid-Koreaan eindigde rakelings over. Een nieuwe aanval leverde in de 24ste minuut een doelpunt van Feyenoord op. Igor Paixão tikte de bal vanaf links naar het midden, waar Carranza de bal na zijn aanname goed binnenschoot: 1-0. Heerenveen-keeper Andries Noppert zat met de vingertoppen nog aan de bal en baalde stevig van het tegendoelpunt.

Feyenoord bouwde de voorsprong in de 35ste minuut uit. Het schot van Paixão werd gekraakt door Noppert, net als de rebound die daarop volgde van Carranza. In de tweede rebound tikte Hadj Moussa binnen: 2-0. Er zat een luchtje van buitenspel aan het doelpunt, maar VAR Bas Nijhuis stelde na lang beraad vast dat het een geldig doelpunt was.

De eerste helft was Feyenoord oppermachtig, maar na rust startten de Rotterdammers wat moeizamer. Heerenveen kwam niet tot kansen, maar het eerste gevaar van Feyenoord na rust volgde pas na de invalbeurt van Calvin Stengs in de zestigste minuut.

Een fout in de opbouw leverde een schietkans voor Stengs, die probeerde op om de ver uit zijn doel gekomen Noppert van grote afstand te verschalken. De poging miste echter net de juiste richting.

In de 79ste minuut werd de zege door Feyenoord definitief binnengehaald. Paixão stond aan het eind van een vlotlopende aanval en profiteerde van een hakbal van invaller Gjivai Zechiël. Paixão schoot schitterend binnen in de kruising: 3-0. Paixão had bij een scherpe counter enkele minuten later de vierde goal moeten maken, maar de linksbuiten tikte ditmaal naast.

Heerenveen kreeg in de 84ste minuut ook een grote kans, toen Ilias Sebaoui in alle vrijheid kon uithalen in het strafschopgebied. De middenvelder, die gehuurd wordt van Feyenoord, schoot echter op de benen bij Timon Wellenreuther.