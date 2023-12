‘Feyenoord gaat concurrentie met Juventus om Servisch toptalent (18) aan’

Feyenoord houdt Jovan Mijatovic nauwlettend in de gaten, zo meldt Marca. Volgens de Spaanse sportkrant kan het toptalent van Rode Ster Belgrado ook rekenen op interesse van Juventus en Zenit Sint-Petersburg. Begin deze maand werd de spits in Servische media ook al in verband gebracht met de Rotterdammers.

De pas achttienjarige Mijatovic is bezig aan een sterk seizoen bij Rode Ster. In de Servische competitie was hij tot nog toe goed voor acht treffers in dertien duels.

Afgelopen zaterdag werd Mijatovic de absolute uitblinker in de competitiewedstrijd tegen Spartak Subotica door een hattrick voor zijn rekening te nemen.

Zijn trainer Barak Bakhar liet hem ook al vier keer invallen tijdens de groepsfase van de Champions League. Vorige week woensdag kreeg Mijatovic ruim een half uur speeltijd tijdens het laatste groepsduel met Manchester City (2-3 verlies) en liet hij zich zien met twee schoten op de paal.

Volgens Marca heeft Feyenoord, net als Juventus en Zenit, scouts naar Servië gestuurd om het toptalent van dichtbij aan het werk te zien.

Mijatovic heeft zich in de afgelopen twaalf maanden sterk ontwikkeld als centrumspits, maar stond daarvoor jarenlang als vleugelaanvaller te boek. Het leverde hem in zijn thuisland de bijnaam ‘Beckham’ op.

De Spaanse krant omschrijft Mijatovic als een enorm complete aanvaller. “Hij kan overweg in de kleine ruimte, maar heeft ook genoeg snelheid om in de vrije ruimtes te duiken. Mijatovic is iemand die ook sterk is met zijn rug naar het doel en vaak als winnaar uit de strijd komt tijdens persoonlijke duels met zijn directe tegenstanders.”

Het-trik Mijatovica za trijumf u Subotici. ??26’ Mijatovic ???Nedeljkovic ??53’ Katai ???Kanga ??56’ Mijatovic ???Hvang ??90’ Mijatovic ???Kanga ????#fkcz pic.twitter.com/pCio6pe9L9 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) December 16, 2023

