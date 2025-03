Feyenoord en Van Persie incasseren dag voor bezoek aan Inter forse domper

Feyenoord treedt dinsdagavond zonder Igor Paixão aan tegen Inter in de return in de achtste finale in de Champions League, zo is maandag duidelijk geworden. De van nature rechtsbenige vleugelaanvaller is niet inzetbaar vanwege een bovenbeenblessure.

Paixão had vorige week woensdag in de thuiswedstrijd tegen Inter nog een basisplaats bij Feyenoord, dat met 0-2 verloor van de Italianen. De Braziliaan vervulde toen de nummer 10-positie, maar kon aanvallend weinig uitrichten voor de Rotterdammers.

Van Persie beschikt naast Paixão ook niet over Ibrahim Osman. De linksbuiten liep in de eerste ontmoeting met Inter tegen een gele kaart aan en is geschorst voor de Europese kraker in het Giuseppe Meazza. De kans is aanwezig dat Luka Ivanusec op de linkerflank start.

Er is ook goed nieuws voor trainer Robin van Persie vanuit de ziekenboeg. Gernot Trauner en Facundo González zijn namelijk weer fit en inzetbaar tegen Inter in de returnwedstrijd in het miljardenbal.

Feyenoord moet dinsdag dus vol aan de bak in Milaan. Inter verliet Rotterdam met een 0-2 overwinning, na doelpunten van Marcus Thuram voor rust en Lautaro Martínez in de tweede helft.

Volledige selectie Feyenoord

Doel: Timon Wellenreuther, Plamen Andreev, Ismail Ka

Verdediging: Thomas Beelen, Gijs Smal, Facundo González, Hugo Bueno, Gernot Trauner, Jeyland Mitchell, Givairo Read Dávid Hancko, Jan Plug, Djomar Giersthove

Middenveld: Jakub Moder, Shiloh ’t Zand, Thijs Kraaijeveld

Aanval: Ayase Ueda, Luka Ivanušec, Julián Carranza, Anis Hadj Moussa, Zépiqueno Redmond, Aymen Sliti.