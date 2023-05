Feyenoord en Twente akkoord over Zerrouki: Tubantia weet transfersom

Vrijdag, 5 mei 2023 om 10:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:20

Feyenoord en FC Twente hebben een akkoord bereikt over de transfer van Ramiz Zerrouki, zo melden beide clubs vrijdagochtend via de officiële kanalen. De middenvelder dient alleen zelf nog tot overeenstemming te komen met de aanstaand landskampioen. Feyenoord troeft onder meer PSV af, dat ook geïnteresseerd was in de diensten van de Algerijns international. Volgens TC Tubantia ligt de transfersom 'in de buurt van de acht miljoen euro'.

Zerrouki zag zijn droomtransfer naar De Kuip dit seizoen al drie keer afketsen omdat de Tukkers hem niet wilden laten gaan. De Rotterdammers boden afgelopen winter liefst acht miljoen euro voor de zeventienvoudig Algerijns international. De 24-jarige middenvelder van Twente beschikt nog over een contract tot medio 2024 in Enschede, al heeft de club wel de optie om die verbintenis met één seizoen te verlengen. De Enschedeërs kunnen door het eenjarige contract niet al te hoog in de boom zitten.

Dinsdag meldde VI al dat Feyenoord weer in onderhandeling was met Twente. Clubwatcher Martijn Krabbendam schreef dat Zerrouki als directe versterking wordt gezien. “Feyenoord weet dat de Champions League zijn tol zal gaan eisen en is van plan was vlees op de botten te kweken. Niemand verwacht dat iedere speler zonder zorgen meer dan zestig wedstrijden zal kunnen spelen. Een kwalitatief én kwantitatief sterke selectie is een voorwaarde dat de Champions League straks niet ten koste gaat van de prestaties in de Eredivisie."

Waar Tubantia spreekt van een transfersom rond de acht miljoen euro, meldt De Telegraaf dat er zeven miljoen is gemoeid exclusief bonussen. Zerrouki staat op het punt om een vijfjarig contract te tekenen. Bij Feyenoord wordt hij onder meer herenigd met Mats Wieffer, met wie hij eerder in de gezamenlijke jeugdopleiding speelde van FC Twente en Heracles Almelo. Zerrouki speelde tussen 2006 en 2016 tevens in de jeugdopleiding van Ajax.

Zerrouki had dus de mogelijkheid om elders te tekenen. Naast PSV kon de middenvelder ook naar het buitenland. Hij geeft echter de voorkeur aan het spelen van Champions League-voetbal en wil graag meestrijden om de landstitel. Feyenoord kan zich komend weekend al verzekeren van deelname aan de Champions League. Het moet dan zondag wel zien te winnen van Excelsior, terwijl PSV zaterdag punten moet verspelen tegen Sparta Rotterdam. De voorsprong bedraagt acht punten met nog vier wedstrijden te gaan.