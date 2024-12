‘Feyenoord en Europese topclub spreken over winterse transfer Dávid Hancko’

Dávid Hancko staat zaterdagochtend op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport. Juventus zou de 26-jarige verdediger van Feyenoord hebben geïdentificeerd als het belangrijkste transferdoelwit voor januari.

De roze sportkrant beweert zelfs dat Feyenoord en Juventus al in gesprek zijn over Hancko, die nog tot medio 2028 vastligt in De Kuip. Het Duitse Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 35 miljoen euro.

Een delegatie van Juventus was vorige maand aanwezig bij het Champions League-duel tussen Manchester City en Feyenoord (3-3). Hancko liet zich in die wedstrijd zien als centrale verdediger én linksback.

De 48-voudig international van Slowakije was in de 89ste minuut ook nog eens verantwoordelijk voor de derde Rotterdamse treffer, waarmee Feyenoord een sensationele comeback voltooide.

Juventus is volledig overtuigd van de kwaliteiten van Hancko en wil de linkspoot het liefst in januari al naar Turijn halen. Volgens La Gazzetta heeft sportief directeur Cristiano Giontuli de eerste toenadering reeds gezocht.

In Nederland en Italië opent de transfermarkt op 2 januari 2025. Clubs hebben tot begin februari om spelers te kopen, of juist van de hand te doen. Voor Feyenoord-trainer Brian Priske zou het allesbehalve ideaal zijn om Hancko halverwege het seizoen te verliezen.

Feyenoord nam Hancko in augustus 2022 voor ruim 8 miljoen euro over van Sparta Praag, de club waar Priske destijds in dienst was. De veelzijdige verdediger speelde al 113 officiële wedstrijden namens Feyenoord.