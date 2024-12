Dennis te Kloese gaat in op mogelijk winters vertrek van Dávid Hancko bij Feyenoord

Feyenoord wil Dávid Hancko pas in de zomer laten gaan, zo vertelt Dennis te Kloese in gesprek met RTV Rijnmond. De 27-jarige verdediger staat in de belangstelling van Juventus, dat hem volgens Italiaanse media zou willen huren met een optie tot koop die verplicht wordt als de Oude Dame zich kwalificeert voor de Champions League. De kans is echter klein dat Hancko al in januari uit De Kuip vertrekt.

Juventus is niet de eerste club die interesse toont in de linkspoot. Afgelopen zomer was Atlético Madrid concreet voor Hancko, maar de Spanjaarden kwamen met hun aanbiedingen totaal niet in de buurt van het bedrag dat Feyenoord voor ogen had. De Slowaak was teleurgesteld dat die transfer geen doorgang vond, maar zette de knop snel om en maakt dit seizoen wederom wekelijks indruk.

Te Kloese gaat in gesprek met Rijnmond in op de interesse in Hancko. “Dat er belangstelling voor Hancko was in de afgelopen zomer, en nu ook, vind ik heel begrijpelijk. Het is namelijk een fantastische speler. Maar dat betekent niet dat hij nú een transfer wil maken. Of dat wij willen dat hij een transfer maakt. Ik denk dat dit meer iets voor de toekomst is.”

De algemeen directeur van Feyenoord denkt dat de winterse transferwindow sowieso geen ideaal moment is om een stap te maken. “Een winterse transferperiode is wel anders dan de zomerse. Dan is het vaak voor een speler ook beter om te transfereren.” Te Kloese vindt dat een wintertransfer ‘toch vaak een paniekactie is van een club’. “Of een transfer om een geblesseerde speler op te vangen. Het zijn andere argumenten om een speler te halen, daar moet je mee opletten.”

Mocht Hancko teleurgesteld zijn dat een transfer naar Juventus niet doorgaat, dan verwacht Te Kloese niet dat dat te merken zal zijn aan zijn prestaties op het veld. Dat geldt ook voor andere Feyenoorders. “We hebben een volwassen spelersgroep. Mocht er interesse komen, dan kunnen zij daar heel goed mee om gaan. Het zorgt altijd voor wat onrust, maar dat is eigenlijk ook wel mooi”, aldus de directeur.

“Dat er veel over spelers gesproken wordt en er interesse is, dat betekent dat we de goede kant op gaan. Ik denk dat wij hebben laten zien dat als er iemand weggaat, dat we die op een goede en verantwoorde manier kunnen vervangen.”

Hancko kwam in de zomer van 2022 voor 8,3 miljoen euro over van Sparta Praag. De 48-voudig international van Slowakije miste sindsdien geen enkel duel van Feyenoord. De teller staat inmiddels op 116 wedstrijden voor de Rotterdammers. Hancko ligt nog tot medio 2028 vast in De Kuip en is volgens Transfermarkt 35 miljoen euro waard.