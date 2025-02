Feyenoord-coach Bosschaart geeft grappige verklaring voor plotse vertrek uit dug-out van Reijnen

Pascal Bosschaart lijkt na de wedstrijd tegen Almere City FC (2-1 winst) nog altijd niet helemaal op de hoogte van de reden van het wegsturen van zijn assistent-coach Etiënne Reijnen. De interim-trainer van Feyenoord geeft op de persconferentie na afloop wel een opmerkelijke verklaring.

Reijnen vertrok in de 25ste minuut plotseling uit de dug-out van Feyenoord. “Etiënne had heel erg last van buikpijn, dus hij ging naar binnen”, zegt Bosschaart met een stalen gezicht op de persconferentie. "Echt waar?", is de vervolgvraag die Bosschaart krijgt. "Volgens mij wel", zegt de coach met zijn gezicht opnieuw in de plooi.

Vervolgens laat Bosschaart een stilte vallen, waarna hij in lachen uitbarst. "Nee, ik heb geen idee."

ESPN-commentator Leo Oldenburger gaf overigens wel een verklaring. "Hij zat als assistent op de bank, maar hij stond kennelijk niet op het wedstrijdformulier en mocht er niet zitten", aldus de verslaggever bij de wedstrijd.

Feyenoord won de wedstrijd in de slotminuten dankzij een goal van Dávid Hancko. "Het was vandaag een draak van een wedstrijd, dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken", zegt Bosschaart. "Alleen het is wel zo dat we voorheen zulke wedstrijden vaak punten verloren en nu winnen we hem nog."

Bosschaart zoekt naar een verklaring voor het moeizame duel. "Je moet niet vergeten dat die jongens acht wedstrijden in drie weken gespeeld hebben. Dat is best een zwaar programma. Dat het niet goed was is wel een feit."