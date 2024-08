Feyenoord bezig met offensieve vleugelverdediger: ‘Kan uitgroeien tot een hit’

Feyenoord hoopt op korte termijn een offensieve vleugelverdediger aan de selectie toe te voegen, zo meldde Martijn Krabbendam afgelopen weekend namens Voetbal International. De Rotterdammers zetten daarbij in op de komst van linksback Hugo Bueno, die collega-journalist Sam Planting wel kan bekoren.

Feyenoord wil de 21-jarige Bueno huren van Wolverhampton Wanderers. Het is de bedoeling dat de Spaanse linkspoot deze week al naar De Kuip komt. Bueno moet het gat overbruggen tot Quilindschy Hartman terugkeert van zijn zware blessure.

Gijs Smal, die momenteel kampt met een kuitblessure, wordt vooral gezien als back-up. Marcos López startte zondag tijdens het gewonnen uitduel met PSV om de Johan Cruijff Schaal, maar gaat mogelijk nog vertrekken.

Bueno heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 6 miljoen euro. De jeugdinternational ligt nog tot medio 2028 vast bij Wolverhampton, dat hem in 2019 oppikte bij het Spaanse Areosa.

Sinds zijn debuut in het seizoen 2022/23 speelde Bueno 48 officiële wedstrijden namens de Wolves. Daarin was hij goed voor 1 doelpunt en 1 assist. Afgelopen seizoen kwam Bueno 21 keer in actie in de Premier League.

Planting schrijft in een uitgebreide analyse namens VI dat Bueno vanwege zijn intrinsieke kwaliteiten een goede aanwinst voor Feyenoord kan zijn. “De Spanjaard heeft vooral behoefte aan extra vlieguren, om meer durf en doorslaggevendheid in zijn spel te krijgen. Als die vlieguren in Rotterdam voor hem beschikbaar blijken, zou Bueno weleens tot hit in het Feyenoord-shirt kunnen uitgroeien.”

Naast Bueno hoopt Feyenoord nog een speler uit de Premier League te huren. De Rotterdammers zijn bezig met Facundo Buonanotte, die op huurbasis moet overkomen van Brighton & Hove Albion. Feyenoord-directeur Dennis te Kloese wil aan die huurdeal graag een optie tot koop toevoegen.

