Feyenoord bevestigt invulling complete technische staf voor volgend seizoen

Björn Hamberg en Lukas Babalola voegen zich volgend seizoen toe aan de technische staf van Feyenoord, zo bevestigen de Rotterdammers op de clubkanalen. Zij completeren de staf die geleid zal worden door de nieuwe hoofdtrainer Brian Priske.

Beide mannen kennen Scandinavische roots. Babalola is net als Priske een Deen, terwijl Hamberg de Zweedse nationaliteit heeft. Het tweetal gaat als assistent-trainer aan de slag in Rotterdam-Zuid.

Zo wordt Priske volgend seizoen bijgestaan door drie assistent-trainers. Naast Hamberg en Babalola blijft namelijk ook John de Wolf werkzaam als assistent-coach.

Etiënne Reijnen, afgelopen seizoen weggeplukt bij sc Cambuur, zal net als vorig seizoen fungeren als adviseur technische staf en als analist, terwijl keeperstrainer Jyri Nieminen ook actief blijft bij de nummer twee van afgelopen seizoen.

Babalola is een opvallend jonge naam. De Deen, die ook over de Nigeriaanse nationaliteit beschikt, is 27 lentes jong. Vorig seizoen werkte Babalola bij Sparta Praag ook al nauw samen met Priske en was hij als rechterhand van de hoofdtrainer een belangrijke schakel in het succesjaar van de Tsjechen.

Hamberg, een 39-jarige Zweed, deed op de hoogste tonelen van het Europese voetbal al de nodige ervaring op. Zo heeft hij een verleden als assistent-trainer bij Brighton & Hove Albion en Chelsea in de Premier League.

Hamberg was namelijk de vaste rechterhand van Graham Potter, de trainersnaam die eerder in Amsterdam en Rotterdam rondzong. Samen was het duo werkzaam bij Östersunds, Swansea City, en dus Brighton en Chelsea. Nu Hamberg met Priske gaat samenwerken bij Feyenoord, komt aan die loyaliteit een einde.

