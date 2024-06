Feyenoord betaalt transfersom voor Devin Haen en stalt hem direct bij FC Dordrecht

Feyenoord neemt spits Devin Haen (20) over van De Graafschap, zo meldt De Gelderlander dinsdagavond. De Rotterdammers maken zo’n 150.000 euro over aan de Superboeren. Haen, die ooit te boek stond als een groot talent, speelt komend seizoen op huurbasis voor FC Dordrecht.

Haen lag in Doetinchem nog tot medio 2025 vast, maar gaat zijn contract in De Vijverberg dus niet uitdienen. De jonge aanvalsleider uit Winterswijk gold bij De Graafschap als een groot talent uit de eigen gelederen.

Zo was Haen als speler van De Graafschap jeugdinternational van Oranje, een gegeven dat niet vaak voorkomt. De rechtspoot vertegenwoordigde Nederland van de Onder 18 tot 20. Na zijn doorbraak in de hoofdmacht van De Graafschap stagneerde de ontwikkeling van Haen, mede door blessureleed.

In totaal kwam Haen in 83 officiële wedstrijden in actie namens De Graafschap. Daarin was de spits goed voor 14 doelpunten en 3 assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 400.000 euro, maar Feyenoord maakt slechts 150.000 over naar Doetinchem.

Haen moet zijn dromen van De Kuip nog even uitstellen, daar Feyenoord hem direct doorverhuurt aan alliantie-club Dordrecht. De spits is komend seizoen een van de vijf Feyenoord-huurlingen aan de Krommedijk.

De verwachting is dat ook aanvallers Korede Osundina (20) en Jayson Ezeb (17) snel worden gepresenteerd bij Dordrecht, terwijl linksback Jayden Candelaria (20) eveneens op de nominatie staat voor een verhuur.

Na dit viertal wil Feyenoord nog een laatste speler stallen in Dordrecht. In dat geval komt het op hetzelfde aantal uit als vorig seizoen, toen Guus Baars, Antef Tsoungui, Shiloh 't Zand, Osundina en Ilias Sebaoui naar Dordrecht werden gestuurd.

Baars zette vlak na zijn verhuur een punt achter zijn carrière, terwijl Osundina vanwege treurige privéomstandigheden pas later op gang kwam bij Dordrecht. De verhuur van Tsoungui, ’T Zand en Sebaoui bleek een schot in de roos te zijn. Aan de hand van deze sterkhouders eindigde Dordrecht op een verrassende vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

