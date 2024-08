'Feyenoord bereikt akkoord over komst van Plaman Andreev; hoogte van transfersom bekend'

Feyenoord heeft een akkoord bereikt over de komst van de Bulgaarse doelman Plamen Andreev, zo meldt dsport. Journalist Metodi Shumanov, die schrijft voor onder meer The Guardian en Sky Sports, weet verder te melden dat de negentienjarige sluitpost van Levski Sofia woensdag naar Rotterdam vliegt om zijn medische keuring te ondergaan.

Naar verluidt is met de overgang van Andreev naar Feyenoord een transfersom van 1,5 miljoen euro gemoeid. De jonge keeper wordt gehaald als vervanger van Justin Bijlow, die voor een transfer naar Southampton staat.

De verwachting is dat Feyenoord het vertrek van Bijlow naar Southampton snel gaat communiceren. De 26-jarige doelman vloog zondagmiddag na afloop van de stadsderby tegen Sparta (1-1) naar Engeland om zijn transfer af te ronden.

Andreev kwam bij Feyenoord in beeld na een tip van de Finse keeperstrainer Jyri Nieminen, die bij de Rotterdammers in dienst is. Andreev wordt gezien als een van de grootste keeperstalenten van zijn generatie.

De jeugdinternational van Bulgarije heeft ondanks zijn leeftijd al behoorlijk wat wedstrijden achter zijn naam staan. In 89 officiële wedstrijden namens Levski Sofia hield de 1,92 meter lange doelman 53 keer de nul. 61 keer moest hij een tegentreffer incasseren.

Nick Olij

Andreev was niet de enige optie die bij Feyenoord in beeld was om Bijlow op te volgen. De Rotterdammers informeerden ook naar Nick Olij. De doelman van Sparta Rotterdam bleek echter te duur.