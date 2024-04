Feyenoord begint zonder Wieffer; NEC heeft Van Rooij en Proper terug in elftal

De opstellingen van Feyenoord en NEC voor de TOTO KNVB Bekerfinale zijn bekend. Bij de Rotterdammers is Mats Wieffer afwezig. De middenvelder liep in aanloop naar de eindstrijd in De Kuip een blessure op. Trainer Arne Slot kiest voor Ramiz Zerrouki als vervanger van Wieffer. De wedstrijd begint om 18:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Timon Wellenreuther begint onder de lat bij Feyenoord. De Duitser krijgt, zoals vooraf aangekondigd door Slot, de voorkeur boven de pas weer herstelde Justin Bijlow. De verdediging wordt gevormd door Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, D√°vid Hancko en Lutsharel Geertruida.

Op het middenveld ziet Zerrouki Quinten Timber naast zich staan, terwijl Calvin Stengs op de 10-positie voor de nodige creativiteit moet zorgen. Voorin wordt spits Santiago Gimenez geflankeerd door Yankuba Minteh en Igor Paix√£o.

Feyenoord won de Dennenappel in 2018 voor het laatst en krijgt zondag de kans om het bekertoernooi voor de veertiende keer te winnen. De Rotterdammers zijn mede door het thuisvoordeel en het verschil in kwaliteit de favoriet. Dat is te zien aan het verschil op de Eredivisie-ranglijst.

"25 punten is een behoorlijk verschil, maar als je de stand van de tweede seizoenshelft erbij pakt, dan staan zij vierde en voor het weekend nog derde gelijk achter ons en PSV", weet Slot. "Dat zegt veel over de ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt. NEC is gewoon een hele goede ploeg en één van de redenen waarom ik Rogier een goede trainer vind, is omdat als wij een wedstrijd moeten spelen, we dan kijken naar een aantal ploegen en dan staat daar ook vaak de wedstrijd van NEC tussen."

Aan de kant van NEC staat Jasper Cillessen onder de lat. De ervaren goalie krijgt de voorkeur boven Robin Roefs, die tot de halve finale de eerste keus was in het bekertoernooi. Achterin starten Bart van Rooij, Philippe Sandler, Bram Nuytinck en Calvin Verdonk. Het is voor Van Rooij, die hersteld is van een blessure, zijn eerste wedstrijd sinds 30 maart tegen PSV (3-1 winst).

Mees Hoedemakers, Dirk Proper en Tjaronn Chery staan op het middenveld bij NEC, terwijl de aanval bestaat uit Kodai Sano, Koki Ogawa en Youri Baas. Het opstellen van Baas, van nature meer een vleugelverdediger, in plaats van Sontje Hansen is verrassend te noemen.

NEC staat voor een flinke uitdaging, weet Meijer. "Feyenoord heeft nog geen offici√ęle wedstrijd verloren na de winterstop. Die zijn geweldig op weg. Wij zullen de wedstrijd van ons leven moeten spelen om resultaat te halen." Bram Nuytinck liet weten niet te kunnen wachten op de bekerfinale. "Ik heb Champions League gespeeld en met Anderlecht een kampioenswedstrijd. Maar nu maak ik het mee met NEC, mijn club."

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Geertruida; Zerrouki, Timber, Stengs; Minteh, Gimenez, Paix√£o.

Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Nuytinck, Verdonk; Hoedemakers, Chery, Proper; Sano, Ogawa, Baas.

