Feyenoord-assistent John de Wolf reageert veelzeggend wanneer hij een vraag over ontslagen Brian Priske krijgt

John de Wolf kijkt uit naar het Champions League-duel tussen Feyenoord en Inter woensdagavond. Dat zegt de ervaren assistent-trainer van Robin van Persie in De 538 Ochtendshow op Radio 538.

“Als ik naar buiten kijk, zie ik de zon opkomen, dus dat is al mooi. We spelen thuis in het mooiste stadion, met de mooiste fans aanwezig. Onze mensen, de twaalfde man”, aldus De Wolf.

In aanloop naar het duel met Inter heeft Feyenoord de nodige problemen, zo erkent De Wolf. “We missen een heel elftal, maar we hebben genoeg spelers om een goed team neer te zetten. Daar gaan we van uit.”

De Schiedammer werkt sinds vorige week samen met Van Persie. Dat bevalt De Wolf goed. “Er zit veel positiviteit in, er zit veel intensiteit in de trainingen.”

“Voor de jongens is het het derde nieuwe gezicht dat voor de groep komt en ik denk dat we een prima anderhalve week achter de rug hebben. Laten we er vanavond een hele mooie, boeiende wedstrijd van maken”, besluit De Wolf.

Sidekick Rick Romijn kan het niet laten om over de ontslagen trainer van Feyenoord te beginnen, met wie De Wolf volgens verhalen niet door één deur kon. “Alles beter dan die Priske, hè?”

De Wolf reageert veelzeggend en met een kwinkslag: “Ik versta je niet!” De wedstrijd tussen Feyenoord en Inter begint woensdagavond al om 18.45 uur.