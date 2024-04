Fenerbahçe zet door hele late treffer cruciale misstap in Turkse titelstrijd

Fenerbahçe is maandagavond tegen uiterst duur puntenverlies aangelopen. Op bezoek bij Sivasspor kregen de Gele Kanaries een hele late tegentreffer te verwerken, waardoor ze genoegen moeten nemen met een gelijkspel: 2-2. De achterstand op koploper Galatasaray is door het resultaat opgelopen naar vier punten.

Fenerbahçe probeerde vanaf minuut één het initiatief in handen te nemen. Dat lukte gedeeltelijk, maar tot grote kansen kwam de club niet.

Het gebrek aan gevaar voor het doel van Sivasspor brak Fenerbahçe in de eerste helft niet op, daar de Gele Kanaries in de blessuretijd op voorsprong kwamen. Fred knalde met zijn sterkere linkerbeen heerlijk binnen in de linkerkruising: 0-1.

Fred met een goal! De middenvelder kapt zich schitterend vrij en schuift de bal dan in de kruising

Voor de rust deelden verder onder meer Dusan Tadic en Edin Dzeko speldenprikjes uit, maar écht gevaarlijk werd de nummer twee van de Süper Lig niet. Datzelfde gold overigens voor de thuisploeg.

In het tweede bedrijf was het spelbeeld weinig anders: Fenerbahçe had het meeste van de bal, maar creëerde weinig. Door na te laten de wedstrijd in het slot te gooien, gaf Fener Sivasspor de kans om terug te komen.

Dat gebeurde in minuut 57. Bengali-Fodé Koita was het eindstation van een razendsnelle tegenaanval: 1-1.

Tien minuten voor tijd viel de 1-2. Irfan Can Kahveci maakte de voor Fenerbahçe belangrijke goal. De late treffer leek de beslissing, maar niks bleek minder waar. In de blessuretijd benutte Rey Manaj namens Sivasspor een strafschop, nadat de aanvaller zelf onderuit was gehaald door de Fenerbahçe-doelman: 2-2. De uitploeg kon zich overigens totaal niet vinden in de gegeven penalty en betichtte Manaj van een schwalbe.

Na de late gelijkmaker kwam Fener zelfs nog tot scoren, maar de 2-3 werd afgekeurd wegens buitenspel in aanloop naar het doelpunt.

