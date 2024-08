Fenerbahçe wint dankzij hattrick Fred en blunders doelman kinderlijk eenvoudig

Fenerbahçe heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in de Süper Lig. De Gele Kanaries waren mede dankzij een hattrick van Fred met liefst 0-5 te sterk voor Çaykur Rizespor. Fenerbahçe staat nu op zeven punten na drie duels.

Fenerbahçe, waar Jayden Oosterwolde, Sebastián Szymanski en Dusan Tadic verzekerd waren van een basisplaats, kwam na een kleine twintig minuten op voorsprong. Fred besloot uit te halen en had het geluk dat doelman Gökhan Akkan de bal door zijn benen liet glippen: 0-1.

Vlek na rust zette ook Edin Dzeko zijn naam op het scorebord. De Bosniër leek het vanuit een onmogelijke hoek te proberen, maar zijn lage inzet was secuur genoeg om de verre hoek te vinden: 0-2.

Süper Lig Fenerbahce FEN 2024-08-30T18:00:00.000Z 20:00 Alanyaspor ALS

Süper Lig Rizespor RIZ 2024-08-31T16:15:00.000Z 18:15 Kasimpasa KAS

Szymanski stond aan de basis van de 0-3. Zijn diepe pass kwam terecht bij Allan Saint-Maximin, die op zijn beurt goed meegaf aan Fred. De Braziliaan schoot raak en zag Akkan andermaal blunderen, ditmaal dook hij onder de bal door.

Niet veel later completeerde Fred zijn hattrick. Tadic gaf mee aan Dzeko, die stuitte op Akkan. In de rebound was het alsnog raak voor Fred, die simpel binnenschoof: 0-4.

Bij het vijfde doelpunt bood Rizespor andermaal de helpende hand. Tadic schoot richting de verre hoek en zag zijn inzet dusdanig van richting veranderd worden door Khusniddin Alikulov, dat de bal binnenplofte in de verre hoek: 0-5.