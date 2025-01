Fenerbahçe profiteert optimaal van rode kaart en boekt klinkende zege

Fenerbahçe heeft zondag in de Turkse titelstrijd geen fout gemaakt. Op bezoek bij hekkensluiter Adana Demirspor profiteerde de ploeg optimaal van het overwicht na een rode kaart en liep het via doelpunten van Youssef En-Nesyri (twee), Edin Dzeko en Cenk Tosun uit naar een ruime overwinning: 0-4. Zodoende is het gat met koploper Galatasaray weer zes punten.

De eerste helft was bij vlagen heel stroef te noemen. De grootste kans was wel voor de bezoekers. Na 24 minuten spelen haalde En-Nesyri de trekker over na een lange bal, maar zijn inzet spatte uiteen op de lat.

Meteen na de rust dacht En-Nesyri Fenerbahçe wel op voorsprong te zetten. Met een fraaie uithaal trof hij via de binnenkant van de paal doel, maar na ingrijpen van de VAR werd het doelpunt afgekeurd. Er zou in de aanloop een overtreding zijn gemaakt.

Twee minuten later werd Fenerbahçe alsnog enorm in het zadel geholpen. Yusuf Barasi liep hard door op de enkel van Alexander Djiku en kon met rood vertrekken. In het restant van de wedstrijd wist de ploeg van trainer José Mourinho optimaal te profiteren van de man-meer-situatie.

Eerst werd een doelpunt van Irfan Can Kahveci nog afgekeurd door de videoscheidsrechter, maar daarna ging de doelpuntenproductie toch los. En-Nesyri maakte in twee minuten tijd een einde aan alle spanning door twee keer op aangeven van Dusan Tadic het doel te vinden.

Kort daarna was de Marokkaanse spits aangever bij de derde treffer, die op naam kwam van Edin Dzeko. In de extra tijd werd het zelfs nog 0-4 via Tosun, die een voorzet van Sofyan Amrabat van dichtbij binnenwerkte. Met de overwinning verkleint Fenerbahçe het gat met Galatasaray weer tot zes punten.