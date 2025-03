Fenerbahçe is al na één helft klaar in Bodrum en is klaar voor kraker tegen Galatasaray

Fenerbahçe geeft niet op in de strijd om de landstitel in Turkije. De nummer twee won vrijdag afgetekend met 2-4 op bezoek bij Bodrum FK. Hierdoor bedraagt de achterstand op koploper Galatasaray nog maar zes punten. In de Süper Lig zijn nog negen speelronden te gaan voor de titelconcurrenten.

De ploeg van José Mourinho was vooral in de eerste helft oppermachtig. Milan Skriniar kopte al na vijf minuten raak uit een rebound. Bodrum rechtte de rug en kwam na een halfuur langzij: George Puscas knalde op fraaie wijze raak voor de thuisclub.

Bodrum kon slechts een minuut genieten van de gelijkmaker, want Oguz Aydin tikte binnen nadat hij was weggestuurd door Youssef En-Nesyri. Voormalig Feyenoorder Sebastian Szymański maakte er uit een rebound 1-3 van en Talisca tilde de stand in de 45ste minuut vanaf de penalytstip zelfs naar 1-4.

Daarmee was alle spanning eigenlijk halverwege al verdwenen. Voor Fenerbahçe, waar Dusan Tadic op de bank zat, was het vooral zaak om heel te blijven en te proberen om het doelsaldo nog verder te verbeteren.

Mourinho gunde de moegestreden En-Nesyri rust in de slotfase en gunde Edin Dzeko nog wat speeltijd in Bodrum. Tadic kwam ook binnen de lijnen in de 72ste minuut, als vervanger van de trefzekere Szymański op het middenveld van Fenerbahçe.

De bezoekers kwamen eigenlijk niet in de problemen in de tweede helft, al maakte Fredy er nog 2-4 van, en blijven dus in het spoor van Galatasaray. Fenerbahçe vervolgt de titelstrijd op 6 april tegen Trabzonspor. Op 2 april is eerst nog de kraker tegen Galatasaray, dat zaterdag uitkomt tegen Besiktas, in de kwartfinale van de nationale beker