FenerbahÃ§e heeft sterkste elf niet nodig om zich te plaatsen voor kwartfinale

Fenerbahçe heeft sterkste elf niet nodig om zich te plaatsen voor kwartfinale

Fenerbahçe heeft zich woensdagavond vrij probleemloos geplaatst voor de kwartfinale van het Turkse bekertoernooi. De ploeg van trainer Ismail Kartal was met 0-2 te sterk voor Gaziantep. Grote man aan de kant van de Gele Kanaries was Michy Batshuayi, die beide treffers voor zijn rekening nam.

Aan de kant van Fenerbahçe begon Jayden Oosterwolde als linksback, wat inhield dat Ferdi Kadioglu op de bank zat. De Arnhemmer was niet de enige grote naam die wat rust kreeg. Ook Edin Dzeko, Caglar Söyüncü, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic en Cengiz Ünder zaten op de bank. Batshuayi werd in zijn rug gesteund door Joshua King, Irfan Can Kahveci en Miha Zajc.

Fenerbahçe begon voortvarend aan het duel in Kalyon Stadyumu. Na ruim een kwartier spelen werd Mert Hakan Yandas neergelegd in de zestien door Furkan Soyalp: strafschop. Batshuayi ging achter de bal staan en plaatste de bal in de rechteronderhoek: 0-1.

Na een ongelukkige handsbal van Oosterwolde kreeg ook Gaziantep een stafschop. Alexandru Maxim pakte zijn verantwoordelijkheid, maar Irfan Can Egribayat redde. In de rebound liet Soyalp een enorme kopkans onbenut. Het bleken zeer dure missers.

Na iets meer dan een half uur spelen leek een hoekschop van Fenerbahçe geen enkel gevaar op te leveren voor Gaziantep. Nadat een hoge bal verkeerd op het hoofd van een speler van de thuisploeg kwam, stond Leonardo Bonucci plots vogelvrij voor het doel. De Italiaan behield het overzicht en legde breed op Batshuayi: 0-2.

In de blessuretijd van de eerste helft had een kanonskogel van Soyalp meer verdiend. De nummer 5 van Gaziantep zag zijn prachtschot tegen de onderkant van de lat uiteenspatten. Ook na rust kwam de thuisploeg dicht bij de 1-2. Aliou Badji werd in vrije positie aangespeeld, maar koos voor de verkeerde hoek en schoot in het zijnet.

Aan de andere kant kreeg ook Fenerbahçe kansen om een doelpunt te maken. Yandas stoomde mee op, sneed naar binnen en zag zijn schot gekeerd worden door Florin Nita. Yandas kreeg daarna een reuzenkans. De middenvelder kon van dichtbij raak schieten, maar leek aan buitenspel te denken en schoot simpel tegen Nita aan.

???? Gaziantep FK'li Furkan Soyalp'in ceza sahasi disindan çektigi sert sutunda top direkten döndü! ?#ZTK #GFKvFB pic.twitter.com/S7tLb8O3Cd — A Spor (@aspor) February 7, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties