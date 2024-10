Fenerbahçe geeft zege vlak voor tijd weg en ziet gat met Galatasaray groeien

Fenerbahçe heeft uiterst kostbaar puntenverlies geleden in de Süper Lig. De Gele Kanaries leken dankzij treffers van Dusan Tadic en Allan Saint-Maximin op weg naar een 1-2 zege tegen Samsunspor, maar liepen tegen een late gelijkmaker aan: 2-2. Fenerbahçe blijft zodoende vierde staan, twee punten achter nummer drie Samsunspor. Koploper Galatasaray, dat een duel meer gespeeld heeft, staat nu acht punten voor op Fenerbahçe.

Bij Samsunspor kreeg voormalig Spartaan Rick van Drongelen de kans zich te meten met Edin Dzeko, die in zijn rug werd gesteund door een trio aan ex-Eredivisionisten: Tadic, Sebastian Szymanski en Filip Kostic. Sofyan Amrabat en Jayden Oosterwilde kregen eveneens een basisplaats van José Mourinho.

Fenerbahçe ging direct op jacht naar de voorsprong, die er in eerste instantie niet kwam via Dzeko en Fred. Halverwege de eerste helft was het alsnog raak voor de bezoekers. Een verre inworp van Oosterwolde werd dusdanig slecht verwerkt door Samsunspor, dat Tadic van dichtbij binnen kon rossen: 0-1.

Samsunspor gaf zich zeker niet gewonnen en mocht even dromen van de gelijkmaker, maar Dominik Livakovic wist het schot van Carlo Holse te keren. Vijf minuten later leek het alsnog feest, toen Marius het netje deed bollen. Zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Vlak na rust kreeg Samsunspor alsnog waar het zo naar smachtte. Na een schitterende aanval over de linkerkant in het Samsun 19 Mayis Stadion trok Emre Kilinç terug op Holse, die Livakovic ditmaal volslagen kansloos liet met een streep in de linkeronderhoek: 1-1.

Fenerbahçe wist de voorsprong na iets meer dan een uur spelen in ere te herstellen en opnieuw liet Tadic zich gelden. De voormalig aanvoerder van Ajax gaf mee aan Saint-Maximin, die zich ontdeed van twee verdedigers en zijn fraaie actie beloonde met een treffer via een laag schot in de korte hoek: 1-2.

Landry Dimata en Olivier Ntcham lieten in de het restant van de tweede helft na om de stand weer gelijk te trekken, terwijl Youssef En-Nesyri aan de andere kant net naast schoot. Het bleek een dure misser van de Marokkaan, die zag dat Soner Aydogdu er 2-2 van maakte. De invaller kreeg weinig tegenstand van Amrabat en verschalkte Livakovic met een droge knal.