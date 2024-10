Fenerbahçe dankt spitsenkoppel voor zege en wacht resultaat Galatasaray - Besiktas af

Fenerbahçe heeft zondag prima zaken gedaan in de Süper Lig. De ploeg van trainer José Mourinho was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Bodrumspor. Treffers van Youssef En-Nesyri en Edin Dzeko bleken voldoende om de nummer dertien van de competitie aan de kant te zetten. Fenerbahçe staat nu vijf punten achter koploper Galatasaray, dat het maandag opneemt tegen het Besiktas van Giovanni van Bronckhorst.

Bij Fenerbahçe mocht Filip Kostic (ex-FC Groningen) het laten zien als linker wingback achter Allan Saint-Maximin. Sofyan Amrabat vormde centraal op het middenveld het blok met Ismail Yüksek, achter het spitsenduo Dzeko - En-Nesyri. Dusan Tadic en Sebastian Szymanski zouden invallen.

Fenerbahçe was zoals vooraf verwacht de dominante partij in eigen stadion en kwam na een kwartier spelen op voorsprong. Ene hoge voorzet van Irfan Can Kahveci werd zeer slecht verwerkt door Bodrumspor-doelman Diogo Sousa. De Portugees bokste de bal omhoog, en gaf En-Nesyri daarmee de gelegenheid binnen te koppen: 1-0.

Irfan Can ging enkele minuten later voor eigen glorie, maar ditmaal toonde Sousa wel zijn goede kwaliteiten met een fraaie redding. De Gele Kanaries drukten en probeerden met het schoten van Yüksek en Dzeko, die allebei het doel niet wisten te bereiken. Daarnaast redde Sousa andermaal fraai toen Bright Osayi-Samuel zijn naam op het scorebord wilde zetten.

Tien minuten na rust kwam de verlossende tweede treffer er alsnog voor Fenerbahçe. Een slechte uittrap van Sousa belandde in de voeten van Amrabat. De Marokkaans international bereikte Dzeko direct met een strakke pass en zag de Bosniër de score verdubbelen via een schot door de benen van Sousa: 2-0.

De overwinning van Fenerbahçe kwam nooit serieus meer in gevaar. De thuisploeg kreeg ook kansen om de score verder op te voeren via onder meer Allan Saint-Maximin en Rodrigo Becão. Aan de tussenstand veranderde echter niets meer.