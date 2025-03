Fenerbahçe blijft met trefzekere Dusan Tadic nadrukkelijk meedoen in Turkse titelstrijd

Fenerbahçe is zondagavond niet de mist in gegaan in de Süper Lig. In eigen huis werd Antalyaspor al in het eerste bedrijf op de pijnbank gelegd: 3-0.

In de tiende minuut werd de ban gebroken in het Şükrü Saracoğlustadion. Uit een hoekschop van Sebastian Szymański werkte Mert Müldür de 1-0 binnen.

De volgende die een duit in het zakje mocht doen was Dusan Tadic. De ‘pak schaal’-Ajacied werkte van dichtbij binnen op aangeven van Çağlar Söyüncü: 2-0.

Het slotakkoord volgde nog vóór rust. Youssef En-Nesyri profiteerde van grabbelen bij Antalyaspor-doelman Kenan Piric: 3-0.

Door de simpele zege blijft nummer twee Fenerbahçe serieus meedoen in de Turkse titelstrijd. Het gat met koploper Galatasaray bedraagt vier punten.