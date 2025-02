Felle kritiek op Joseph Oosting en FC Twente: 'Dit is totaal onnodig'

FC Twente werd donderdagavond uitgeschakeld in de Europa League. De Tukkers verloren na verlenging met 5-2 van het Noorse FK Bodø/Glimt. In de negentigste minuut stond het nog 1-1 en leek het elftal van trainer Joseph Oosting een plek in de volgende ronde binnen te slepen.

In minuut 90+2 ging het mis toen Mees Hilgers zijn eigen doelman verschalkte. Twee minuten na de eigen goal scoorde Brice Wembangomo van Bodø/Glimt zelfs de 3-1 en zo stonden de Noren opeens op doorgaan. Sem Steijn voorkwam dit door in de 96ste minuut met een frommelgoal Twente nog terug te brengen naar 3-2, waardoor een verlenging doorslag moest geven.

In de verlenging vielen nog twee doelpunten aan de kant van Bodø/Glimt, waaronder een eigen doelpunt van Arno Verschueren. Jan van Halst zegt bij Ziggo Sport dat de uitschakeling van Twente zonde is. “Dit is totaal onnodig. Niet op basis van vanavond, want Twente liet niet haar echte niveau zien, maar bij die thuiswedstrijd. Daar waren ze heer en meester.”

Alex Pastoor haakt in op Van Halst. “Het overwicht was heel duidelijk aan de kant van Bodø. Je kan je ook echt afvragen wat het plan was van Twente vanavond. Verdedigend zie je twee of drie spelers in parkeerstand komen. De uitvoering is gewoon niet goed.”

Van Halst irriteerde zich eveneens aan de defensie. “Ik heb zo’n hekel aan zoneverdediging. Niemand pakt verantwoordelijkheid. Het gaat dubbel fout. Je hebt een zone, maar iedereen rent weg. Er is geen verantwoordelijkheid, het is lekker afschuiven naar elkaar.”

Op het wisselbeleid van Oosting waren de analisten ook kritisch. Van Halst snapte niet waarom de trainer zo laat wisselde. “Je kreeg op een gegeven moment toch de indruk dat Twente vermoeid is. Bodø/Glimt kon nog net wat meer aanzetten. Waarom wisselt hij dan zo laat? Je zag de vermoeidheidsverschijnselen al. Die rechtsback die inviel en scoorde kan geweldig schieten. Hij liep er ook makkelijk overheen, hier had een verse kracht echt kunnen helpen.”

Na het verlies in Noorwegen is er weinig tijd om te herstellen voor Twente. Over twee dagen moeten ze alweer aan de bak. Dan speelt de ploeg van Oosting thuis tegen NEC.