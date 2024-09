Felle kritiek op fans FC Twente: ‘Voor het theater is Ajax in het leven geroepen’

Leon ten Voorde is kritisch op de supporters van FC Twente. De clubwatcher van TC Tubantia constateerde dat er zaterdag een tamme sfeer heerste in De Grolsch Veste tijdens het competitieduel met PEC Zwolle (1-1).

“Het publiek is heel kritisch bij FC Twente”, begint Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand. “Dat mag en dat moet en dat hoort ook bij de standaard van FC Twente. Maar ik ben wel geïrriteerd.”

“Ze nemen iedereen de maat, en dat doen wij ook, en terecht, maar dan moet je wel zorgen dat je waar jij invloed op hebt voor elkaar hebt”, refereert Ten Voorde aan de gelaten sfeer in het stadion.

De clubwatcher haalt aan dat de fans van Twente ‘De Hel van Enschede’ graag terug willen in De Grolsch Veste. Zo maakten de fanatieke supporters op Vak-P zich eerder deze zomer sterk voor de realisatie van een staantribune vanaf het seizoen 2024/25.

“Ik snap hun punt dat ze bij elkaar willen staan, maar als ik dan zaterdagmiddag de sfeer in De Grolsch Veste meemaak tegen PEC... Aankoop Bart van Rooij moet gedacht hebben: waar ben ik beland?", stelt Ten Voorde.

“Ze waren lekker aan chillen in de zon, half vijf zaterdagmiddag, achterover leunen en kom maar op met die 3-0 zege. Maak eens een goede actie op het veld, dan volgt er bij ons wel applaus. Alsof je in het theater bent. Daar is Ajax voor in het leven geroepen, voor het theater.”

Ten Voorde steekt zijn ergernis niet onder stoelen of banken. “Maar in Enschede? Als je pretendeert ‘De Hel van Enschede’ te zijn, dan moet je er ook op zaterdagmiddag om half vijf staan. En ervoor zorgen dat de tegenstander in de eerste helft, toen FC Twente naar Vak-P speelde, met knikkende knieën daar op het veld staat. Ik vond de sfeer echt zo tam.”

De journalist keek later die avond nog naar FC Groningen - Feyenoord en de sfeer in de Euroborg kon hem wel bekoren. “Ik kwam thuis en ik weet het: FC Groningen - Feyenoord was een avondwedstrijd, Groningen speelde tegen Feyenoord, ze kwamen van 0-2 naar 2-2, maar als ik de beleving daar zag... Daar genoot ik van.”