â€˜Felbegeerde Xabi Alonso heeft duidelijke voorkeur tussen Liverpool en Bayernâ€™

‘Felbegeerde Xabi Alonso heeft duidelijke voorkeur tussen Liverpool en Bayern’

Xabi Alonso is misschien wel de meest gewilde trainer in het Europese voetbal op het moment. Twee clubs zijn naar verluidt concreet in de markt voor de Spanjaard: Liverpool en Bayern München. Als we Foot Mercato mogen geloven, geeft Alonso de voorkeur aan de Engelse topploeg.

Santi Aouna, journalist bij het Franse medium, meldt zich op X met een update over de toekomstplannen van de succestrainer van Bayer Leverkusen. "Liverpool heeft nieuwe gesprekken gevoerd met Xabi Alonso."

"De manager wil graag de stap naar the Reds maken en dus blijft Liverpool het proberen", vervolgt Aouna. "Bayern München is ook een optie, maar Xabi Alonso voelt meer bij Liverpool en de Premier League."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het mag geen verrassing heten dat zowel Liverpool als Bayern bij de coach van de Bundesliga-koploper uitkomt. Alonso staat er internationaal goed op vanwege zijn prestaties met Leverkusen en is tevens oud-speler van beide genoemde topclubs.

Bij Liverpool moet Alonso de opvolger worden van Jürgen Klopp. De Duitse oefenmeester maakte eind januari middels een video op de sociale media-kanalen van zijn werkgever bekend na dit seizoen te vertrekken.

Mocht Alonso er toch voor kiezen om naar Beieren te verkassen, wordt hij bij Bayern de opvolger van Thomas Tuchel. Laatstgenoemde is nog geen jaar in dienst van der Rekordmeister, maar hij en zijn werkgever maakten onlangs bekend dat er na dit seizoen een einde komt aan de samenwerking. De teleurstellende prestaties in de Bundesliga liggen daaraan ten grondslag.

Daarnaast zou Tuchel in de clinch liggen met enkele spelers van Bayern. Volgens informatie van BILD zijn onder meer Matthijs de Ligt, Joshua Kimmich en Leon Goretzka klaar met de trainer.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties