FC Volendam sneert op X met drie woorden in het Engels naar club uit de Eredivisie

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een X-post van FC Volendam.

Dinsdag bracht De Telegraaf het nieuws naar buiten dat sc Heerenveen in Rick Kruys de ideale opvolger ziet voor de naar Feyenoord vertrokken Robin van Persie.





Kruys staat momenteel echter bovenaan met Volendam, dus was het nog maar de vraag of het de Friezen zou lukken om hem los te weken uit het vissersdorp.

De Volendammers hebben de berichtgeving van De Telegraaf ongetwijfeld meegekregen. Op X plaatst het officiële account van Volendam voorafgaand aan het duel met Helmond Sport een foto van Kruys met de tekst: ‘He is ours’, wat vertaalt naar: ‘Hij is van ons’.

De Utrechter ging in gesprek met ESPN ook nog even in op de geruchten rondom zijn persoon. “Het is niet actueel. Ik heb niet met Heerenveen gesproken”, zo liet hij weten.