FC Utrecht wil speler met 34 Eredivisie-duels terughalen naar Nederland en brengt bod uit

FC Utrecht wil Derry Murkin graag terughalen naar de Eredivisie. Volgens Florian Plettenberg van Sky Deutschland hebben de Domstedelingen een bod ingediend bij zijn huidige club Schalke 04. De Duitse club heeft daar nog niet op geantwoord.

“FC Utrecht heeft de afgelopen dagen een officieel bod ingediend bij Schalke 04 voor Derry Murkin”, aldus Plettenberg op X. “Het bod ligt nog op tafel.”

“De 25-jarige linksback staat nog een contract tot medio 2026. Een overstap naar Bundesliga-club Holstein Kiel ging afgelopen zomer niet door.”

Murkin werd geboren in Engeland, maar bezit daarnaast ook de Nederlandse nationaliteit. Hij doorliep de jeugd van FC Volendam en speelde uiteindelijk 97 officiële duels (waarvan 34 in de Eredivisie) voor het eerste elftal van die club. Daarin was hij goed voor 9 goals en 23 assists.

In de zomer van 2023, een jaar nadat hij met Volendam was gepromoveerd naar de Eredivisie, maakte Murkin de overstap naar Schalke 04. Daar speelt hij nu dus nog steeds.

Tot dusver speelde de verdediger 53 officiële duels voor Schalke. Daarin noteerde hij één goal en negen assists. Met zijn club, waar Kees van Wonderen trainer is, staat hij momenteel op plek elf in de 2. Bundesliga.

Utrecht heeft momenteel twee linksbacks in de selectie: Souffian El Karouani en Kolbeinn Finnsson. El Karouani heeft nog een contract tot medio 2026, Finnsson tot medio 2027.