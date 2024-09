FC Utrecht profiteert in compleet foutenfestijn van eigen goals van Willem II

FC Utrecht heeft zaterdag een zwaarbevochten overwinning behaald tegen Willem II. De ploeg van Ron Jans was in Stadion Galgenwaard een stuk sterker dan de Tilburgse bezoekers, maar gaf twee keer de voorsprong weg door knullig balverlies. Utrecht had echter genoeg aan een derde treffer om drie punten binnen te halen: 3-2. Opmerkelijk genoeg maakte Willem II twee eigen goals in Utrecht.

Bij FC Utrecht maakte Yoann Cathline zijn basisdebuut als linksbuiten. Noah Ohio kreeg in de punt van de aanval de voorkeur boven David Min.

Vooraf was het nodige te doen om Vasilis Barkas. De keeper van FC Utrecht heeft een officiële berisping gekregen van de KNVB, omdat hij steevast te laat komt voor de aftrap bij zowel de eerste als tweede helft. Er hangt Barkas een straf boven het hoofd, maar zaterdag was de Griek keurig op tijd.

Al in de elfde minuut was het raak voor de thuisploeg. Ole Romeny haalde op de rechterflank de achterlijn en zocht met een lage voorzet Ohio. Voordat de spits van FC Utrecht bij de bal kon komen, gleed Willem II-verdediger Raffael Behounek hem ongelukkig in eigen doel: 1-0.

Willem II kwam daarna steeds beter in de wedstrijd en begon meer en meer te voetballen op de helft van Utrecht. In de 24ste minuut schoot Sandra schuin voor het doel voorlangs.

Vijf minuten later scoorden de Tilburgers, op het moment dat Romeny zich simpel van de bal liet zetten door Rúnar Thór Sigurgeirsson. De IJslander bezorgde de bal bij Sandra, die vanbinnen het strafschopgebied raak schoot: 1-1.

Utrecht had het lastig, maar forceerde tien minuten voor rust een penalty. Die werd veroorzaakt door Sandra, die zijn arm te hoog uitstak. Ohio maakte het van elf meter af: 2-1.

In de 42ste minuut kreeg Willem II-trainer Peter Maas het aan de stok met Joey Kooij. De scheidsrechter gaf Maas geel voor aanmerkingen op de leiding. De Belg bleef doorgaan met zijn klachten tegen de arbiter, die direct ook een tweede gele kaart tevoorschijn haalde: rood voor de coach.

Nog voor rust viel de gelijkmaker van Willem II, dat opnieuw profiteerde van balverlies in de opbouw bij FC Utrecht. Viergever liet zich de bal zomaar afpakken door Sandra, diet het genadeloos afmaakte: 2-2.

Utrecht had niet lang nodig om voor de derde keer op voorsprong te komen in de wedstrijd. In de 53ste minuut haalde Cathline de achterlijn. De voorzet van de linksbuiten was bedoeld voor Romeny, maar werd ongelukkig in eigen doel getikt door Sigurgeirsson: 3-2.

Willem II kwam in het restant van de wedstrijd nauwelijks meer in de buurt van het doel van FC Utrecht. In de blessuretijd werd de druk door de Noord-Brabanders met lange ballen wel enigszins opgevoerd, maar Utrecht hield zich simpel staande.