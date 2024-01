FC Utrecht maakt werk van komst 20-jarige goaltjesdief bij Jong Oranje

FC Utrecht is dicht bij de komst van Noah Ohio, zo meldt transfermarktexpert Gianluca Di Marzio. De twintigjarige spits moet deze winter op huurbasis overkomen van het Belgische Standard Luik.

Ohio speelde in de jeugd van Manchester United en Manchester City. In 2020 maakte hij de definitieve overstap naar RB Leipzig, maar door een gebrek aan perspectief bij die Roten Bullen koos Ohio in de zomer van 2022 voor een transfer naar Standard Luik.

Onder de vorige week ontslagen trainer Carl Hoefkens moest hij dit seizoen echter vooral genoegen nemen met korte invalbeurten. De Almeerder kwam niet verder dan 411 speelminuten, verdeeld over 15 duels.

Bij Jong Oranje laat Ohio daarentegen geregeld zijn potentie zien. In zijn eerste vier interlands was hij drie keer trefzeker.

FC Utrecht concreet

Volgens Di Marzio zou FC Utrecht dicht bij de tijdelijke komst van Ohio zijn. De aanvaller kon naar verluidt eveneens rekenen op belangstelling van Genoa, de huidige nummer twaalf van de Serie A.

Ohio moet binnenkort dus voor de doelpunten gaan zorgen bij Utrecht. De Domstedelingen, die het net dit Eredivisie-seizoen pas zeventien keer wisten te vinden, hadden al de beschikking over Mats Seuntjens en Isac Lidberg. Anthony Descotte is voorlopig uit de roulatie wegens een knieblessure.

Ohio kreeg onlangs fraaie complimenten van ESPN-analist Marciano Vink. “Hij is bedrijvig, soms ook druistig, maar hij doet wel zijn ding.”

