FC Utrecht laat sof tegen Feyenoord niet lang nadreunen en meldt zich in volgende ronde TOTO KNVB Beker

FC Utrecht heeft zich donderdag hersteld van de 0-2 nederlaag tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Trainer Ron Jans zag zijn elftal in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker met 1-2 zegevieren tegen FC Lisse, uitkomend in de Derde Divisie. Utrecht weet vrijdag wie de tegenstander is in de volgende ronde, omdat de KNVB dan de loting voltrekt.

Can Bozdogan gaf zijn visitekaartje af in de twaalfde minuut. De aanvallende middenvelder legde aan en krulde een vrije trap vervolgens op fraaie wijze in de bovenhoek: 0-1. De vreugde was dan ook groot bij de meegereisde supporters achter het doel van Lisse.

FC Lisse had geluk dat een kopbal van een eigen speler na bijna een halfuur spelen tegen de lat terechtkwam. Enkele minuten later bleef de 0-2 uit toen een inzet van Sieb Horemans van de lijn werd gehaald. Lisse haalde de rust met een minieme achterstand, maar moest na de hervatting alsnog buigen.

Noah Ohio leek vijf minuten na rust voor de 0-2 te zorgen. Dat deed de aanvaller echter in buitenspelpositie, waardoor er een streep ging door de Utrechtse goal. De verdubbeling van de voorsprong kwam kort nadien alsnog tot stand. Miguel Rodríguez ging alleen af op de doelman van Lisse en rondde vervolgens beheerst af. Een tik die de thuisclub in het restant van de bekerontmoeting niet meer te boven kwam.

Jans haalde Ohio, Paxten Aaronson en Yoann Cathline na een uur spelen naar de kant, met het oog op de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam van zondag. De ingevallen Anthony Descotte was direct na zijn entree gevaarlijk, ware het niet dat Lisse-keeper Swen Verswijveren redding bracht. Ondertussen tikte de tijd weg en werd een stunt van Lisse steeds onwaarschijnlijker.

Utrecht nam in het laatste kwartier geen gas terug, met Ole Romeny die maar net naast schoot. De moegestreden Jens Toornstra mocht twaalf minuten voor het einde alvast de kleedkamer opzoeken, met Victor Jensen als zijn vervanger. Utrecht wilde de bekerwedstrijd rustig uitspelen en Lisse was niet echt bij machte om het nog spannend te maken op Sportpark Ter Specke.

Enoch George deed in blessuretijd nog iets terug voor Lisse, maar dat was te laat om er nog een verlenging uit te slepen. De focus bij Utrecht gaat vanaf nu op de ontmoeting met Sparta, dat een verlenging nodig had tegen USV Hercules maar uiteindelijk toch met 1-6 zegevierde.