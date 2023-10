FC Utrecht komt met de schrik vrij tegen RKC; Michiel Kramer ontsnapt aan rood

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 23:03 • Lars Capiau • Laatste update: 23:53

FC Utrecht heeft RKC Waalwijk uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Ron Jans keek al na een halfuur spelen tegen een riante 3-0 voorsprong aan, maar trok de wedstrijd uiteindelijk moeizaam over de streep: 3-2. Het was bovendien een wonder dat de Waalwijkers het duel met elf man uitspeelden, daar Michiel Kramer een rode kaart had moeten krijgen.

FC Utrecht kende een zeer voorspoedig eerste bedrijf. Al na zeven minuten grepen de in de competitie moeilijk scorende Domstedelingen de voorsprong in De Galgenwaard. Een schot van Oscar Fraulo eindigde in de verre hoek: 1-0.

Mike van der Hoorn verdubbelde tien minuten later de marge voor de huidige nummer zeventien van de Eredivisie. De centrumverdediger kopte van dichtbij raak: 2-0. Na de 2-0 mocht RKC en in het specifiek Kramer van geluk spreken dat het nog met tien man op het veld stond.

Een werkelijk schandalige overtreding van de spits, waarbij hij vol doortrapte op de enkel van Ryan Flamingo, had een donkerrode kaart verdiend, maar Kramer kwam weg met slechts een gele prent. Even later had Kramer zijn tweede gele kaart moeten hebben, maar ook die toonde arbiter Laurens Gerrets niet.

De overtreding van Michiel Kramer op Ryan Flamingo.

Het leek Utrecht niet te deren, want even later bouwde het de voorsprong nog verder uit, nadat het een strafschop verdiende. Isac Lidberg wist wel raad met het buitenkansje en stuurde Mark Spenkelink de verkeerde hoek in: 3-0. Zo maakte hij zijn eerste treffer in dienst van FC Utrecht.

Zo leek het een gemakkelijke avond te worden voor Jans en zijn manschappen. Niets bleek uiteindelijk minder waar. Vlak rust zette RKC zijn poging tot een inhaalslag in. Chris Lokesa maakte zijn eerste treffer in dienst van RKC en tekende aan voor de 3-1.

Kort na rust maakte Lokesa ook gelijk zijn tweede en zo bracht hij de spanning terug in de wedstrijd: 3-2. Denilho Cleonisse kwam vlak daarna dicht bij de gelijkmaker. Hij troefde na een lange bal Flamingo af, dribbelde en vuurde op doel, maar Mattijs Branderhorst had een antwoord paraat.

In het restant van het tweede bedrijf had Utrecht echter het betere van het spel. Pogingen van Marouan Azarkan (voorlangs), Lidberg en Fraulo (reddingen Spenkelink) troffen echter geen doel. Uiteindelijk werd het duel één minuut voor tijd nog tijdelijk gestaakt wegens onweer, maar na de hervatting kon RKC niks meer creëren. Zo zegevierde Utrecht uiteindelijk toch, maar maakte het zichzelf onnodig moeilijk.