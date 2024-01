FC Utrecht doet zaken in Duitsland en contracteert oude bekende van Ron Jans

FC Utrecht heeft zich versterkt met Tim Handwerker, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 25-jarige Duitser wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van FC Nürnberg. In de overeenkomst heeft Utrecht ook een optie tot koop bedongen.

Handwerker is geen onbekende in Nederland. De 25-jarige Duitser speelde in het seizoen 2018/19 op huurbasis voor FC Groningen, dat hem huurde van FC Köln. Handwerker was in zijn enige seizoen in de Eredivisie, op één speeldag na, altijd verzekerd van een basisplaats. Ron Jans, nu trainer van Utrecht, was toen de technisch directeur die Handwerker naar Euroborg haalde.

Na zijn seizoen in Groningen vertrok de linksback naar FC Nürnberg, waarvoor hij tot 126 wedstrijden kwam en bovendien goed was voor vijf goals en negen assists. Ook dit seizoen was hij doorgaans verzekerd van een basisplaats bij de huidige nummer zeven van de 2. Bundesliga.

“Tim is een speler met een goede trap in zijn linkerbeen, is rustig aan de bal en heeft voetballend vermogen”, vertelt technisch directeur Jordy Zuidam over de nieuwste aanwinst van FC Utrecht.

“Hij houdt ervan om naast het uitvoeren van zijn verdedigende taken ook in aanvallend opzicht een bijdrage te leveren. Tim is ontzettend gedreven en we zijn blij dat we hem kunnen toevoegen aan onze selectie.” Handwerker gaat bij Utrecht de concurrentiestrijd aan met Souffian El Karouani.

Handwerker laat weten tevreden te zijn met zijn overstap. "Ik wil meer gaan spelen en voel me goed in Nederland. Ik wilde hier ooit terugkeren en ben blij dat het moment nu gekomen is. De mensen in Nederland vind ik erg vriendelijk en ik kom zelf ook uit de regio Keulen, waar de mentaliteit gelijk is aan die in Nederland."

Handwerker weet nog niet veel af van het huidige FC Utrecht. "Maar ik heb de wedstrijd van zondag tegen PSV gekeken en een aantal spelers ken ik van naam, hoewel ik niet met ze gespeeld heb." Utrecht behaalde een knap gelijkspel tegen PSV (1-1) en beëindigde daarmee de winstreeks van de Eindhovenaren die al zeventien duels duurde.

