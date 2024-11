FC Twente wint eindelijk weer eens een uitduel en gaat Feyenoord voorbij op Eredivisie-ranglijst

FC Twente heeft zaterdagavond voor het eerst sinds 22 september weer een uitduel gewonnen. In Tilburg waren de Enschedeërs met 0-1 te sterk voor Willem II, door een doelpunt van Sam Lammers. Daardoor staat Twente voorlopig vierde in de Eredivisie. Willem II bezet plek tien.

Aan de kant van Willem II stond Amar Fatah voor het eerst dit seizoen in de basis. Twente moest het aan de aftrap juist zonder twee belangrijke spelers stellen: Sem Steijn ontbrak omdat hij ziek was, Ricky van Wolfswinkel startte op de bank omdat hij niet helemaal fit was.

De eerste helft stond niet bol van de kansen. Vooral de ploeg uit Enschede was een aantal keer dreigend, maar écht dicht bij een doelpunt kwamen de bezoekers niet.

Zo had doelman Thomas Didillon-Hödl geen moeite met een laag schot van Lammers en ging een poging van Sayfallah Ltaief via een Willem II-verdediger naast.

Het dichtst bij de openingstreffer was Twente via Youri Regeer. Zijn van richting veranderde schot kon nog maar net uit de hoek worden getikt door Didillon-Hödl.

In de tweede helft gebeurde er vanaf het begin al een stuk meer. Allereerst raakte Kyan Vaesen van dichtbij keihard de lat, na een vrije trap van Ringo Meerveld.

Even later leek Willem II opnieuw dicht bij de 1-0, maar Anass Salah-Eddine kon met een goede sliding gevaar voorkomen. In de daaropvolgende tegenaanval was het aan de andere kant van het veld wél raak via Lammers, die de bal simpel binnen kon schieten op aangeven van Ltaief: 0-1.

Het was vervolgens aan Willem II om met een antwoord te komen. Het dichtst bij de gelijkmakers kwamen de Tilburgers via Raffael Behounek, maar zijn kopbal ging naast. Daarna trok Twente de nipte zege over de streep.