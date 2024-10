FC Twente Vrouwen verslaat Celtic bij debuut in UEFA Women's Champions League

Het debuut van FC Twente Vrouwen in de UEFA Women's Champions League is succesvol verlopen. De Tukkers wonnen dinsdagavond op bezoek bij Celtic met 0-2. Het was de allereerste wedstrijd van de vrouwenploeg van Twente sinds de invoering van de nieuwe opzet van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Het oppermachtige Twente nam een minuut voor rust de leiding op New Douglas Park in het Schotse Hamilton, waar Celtic zijn thuisduels afwerkt. Lieske Carleer stuurde Kayleigh van Dooren weg en laatstgenoemde scoorde middels een fraai lobje: 0-1.

Celtic was nog voor het rustsignaal dicht bij de gelijkmaker. Keeper Olivia Clark maakte een kopbal uit een hoekschop onschadelijk, terwijl ook de rebound niet aan de Schotse vrouwen was besteed. Een minieme voorsprong dus voor Twente halverwege.

Twente was ook na rust de bovenliggende partij, al ontstonden er geregeld hachelijke situaties bij standaardsituaties van Celtic. Gaandeweg de tweede helft verloren de bezoekers steeds meer het initiatief en rook Celtic dat er wat te halen was in de Europese ontmoeting in Hamilton.

Een kwartier voor het einde kreeg Nikee van Dijk een grote kans op de 0-2, ware het niet dat haar kopbal werd gekeerd door Kelsey Daugherty. Twente maakte vijf minuten voor het einde alsnog een einde aan de spanning op New Douglas Park.

Leonie Vliek gaf voor en opnieuw was het Van Dooren die trefzeker was voor de ploeg uit Enschede. Een flinke opsteker voor de vrouwen van Twente, die in de resterende minuten de bal lieten rondgaan en de 0-2 voorsprong makkelijk over de streep trokken.

Twente lijkt de op papier minste tegenstander voorlopig te hebben gehad, want de poule bestaat verder uit Real Madrid en Chelsea. Het Champions League-avontuur krijgt op 17 oktober een vervolg tegen Chelsea. Celtic komt 17 december op bezoek in de Grolsch Veste.