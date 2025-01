FC Twente treedt met meerdere wijzigingen aan tegen Malmö FF

Max Bruns en Sayfallah Ltaief krijgen donderdagavond de kans in het Europa League-duel van FC Twente met Malmö FF. Dat tweetal krijgt van trainer Joseph Oosting de voorkeur boven respectievelijk Alec Van Hoorenbeeck en Mathias Kjølø. Het duel in Zweden begint om 18.45 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Lars Unnerstall is uiteraard de doelman van de Tukkers. Bart van Rooij, Bruns, Gustaf Lagerbielke en Anass Salah-Eddine moeten Unnerstall helpen in de jacht op een clean sheet.

Michel Vlap en Michal Sadílek vormen het blok op het middenveld, achter de vooruitgeschoven clubtopscorer Sem Steijn.

Daan Rots, afgelopen weekend nog trefzeker tegen NAC Breda, start aan de rechterkant van de aanval. Ltaief start op links, Ricky van Wolfswinkel is de spits.

De Tukkers moeten het nog altijd stellen zonder de geblesseerden Sam Lammers en Mees Hilgers. Youri Regeer, die naar Ajax gaat, is er evenmin bij.

Opstelling Malmö FF: Friedrich; Stryger Larsen, Rösler, Zätterström, Busanello; Johnsen, Berg, Rosengren; Ali, Botheim, Bolin.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine; Vlap, Sadílek; Rots, Steijn, Ltaief; Van Wolfswinkel.