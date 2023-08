FC Twente slaat belangrijke slag en legt sterkhouder twee jaar langer vast

Maandag, 31 juli 2023 om 19:03 • Bart DHanis

FC Twente heeft het contract van Lars Unnerstall opengebroken en verlengd, zo communiceert de club maandagmiddag via de officiële kanalen. De Duitse keeper lag al tot medio 2025 vast in Enschede, maar zette maandag zijn handtekening onder een contract geldig tot medio 2027.

Unnerstall gold onder trainer Ron Jans als ware uitblinker bij de ploeg uit Enschede. De 33-jarige keeper stond afgelopen seizoen 33 keer onder de lat bij zijn club en kreeg slechts 27 treffers om zijn oren. Technisch directeur Arnold Bruggink is dan ook blij dat hij het contract van zijn doelman heeft weten te verlengen. “Hij is een topkeeper en een grote persoonlijkheid. We zijn blij en trots dat we hem langer en voor meerdere jaren aan de club hebben kunnen binden.”

Ook Unnerstall zelf reageert opgetogen op zijn contractverlenging. “Ik heb het honderd procent naar mijn zin bij FC Twente en ben er super trots op wat we in de afgelopen twee seizoenen hebben bereikt met het team. Ook ben ik trots dat ik nog een paar jaar voor deze mooie club mag spelen. Ik geloof erin dat we ons nog verder kunnen verbeteren en ik wil daar graag bij helpen.”

Unnerstall begon zijn profcarrière bij Schalke 04. Via FC Aarau en Fortuna Düsseldorf streek hij in 2017 neer bij VVV-Venlo. In Limburg wist hij zoveel indruk te maken, dat PSV hem een jaar later gratis oppikte. Twee jaar geleden klopte Twente aan in Eindhoven voor zijn diensten. Dat bleek een gouden zet: in 79 voor de club wist hij 33 keer de nul te houden en kreeg hij slechts 70 doelpunten tegen.