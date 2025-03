FC Twente lijdt op bezoek bij FC Groningen duur puntenverlies in strijd om plek bij top drie

FC Twente heeft zaterdagavond op bezoek bij FC Groningen duur puntenverlies geleden in de strijd om een plek in de top drie van de Eredivisie. Door doelpunten van Thom van Bergen en Sem Steijn was de eindstand in de Euroborg 1-1.

Groningen begon met een ongewijzigde basiself ten opzichte van het gewonnen duel met Willem II (1-3) twee weken geleden. Aan de kant van Twente keerden Mees Hilgers en Ricky van Wolfswinkel terug aan de aftrap, wat ten koste ging van Max Bruns en Sam Lammers.

In de wat tamme openingsfase was het de thuisploeg die de eerste kansjes kreeg. Dave Kwakman schoot van afstand hoog over en Wouter Prins zag zijn kopbal uit een corner worden gekeerd door Lars Unnerstall.

Na ruim een half uur spelen was het raak voor Groningen. Na een corner bracht Unnerstall eerst nog redding, maar in de rebound tikte Van Bergen de bal alsnog binnen: 1-0. Na een minutenlange VAR-check werd de goal uiteindelijk goedgekeurd.

Daarna kroop Twente wat meer uit de schulp. Acht minuten nadat een vrije trap van Steijn net naast was gegaan, kregen de bezoekers een penalty na een overtreding van Thijmen Blokzijl op Gustaf Lagerbielke. Steijn benutte het buitenkansje vanaf elf meter: 1-1.

In de tweede helft gebeurde er veel minder. Er waren afstandspogingen van Luciano Valente, Arno Verschueren en Steijn, maar veel gevaar kwam daar niet uit. Het grootste gevaar kwam nog van Naci Ünüvar in de blessuretijd, maar hij schoot naast. Derhalve eindigde het duel in een gelijkspel.

Twente blijft door deze uitslag op de zesde plaats staan, met drie punten minder dan nummer drie FC Utrecht. Groningen staat negende.