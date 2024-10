FC Twente houdt zure nasmaak over aan knap punt tegen Fenerbahçe

FC Twente heeft nagelaten om in de Europa League af te rekenen met Fenerbahçe. De Tukkers waren vrijwel de gehele wedstrijd beter en kwamen ook op voorsprong via Michel Vlap. In de tweede helft liet de ploeg van Joseph Oosting de nodige kansen liggen en tekende voormalig Twente-speler Dusan Tadic voor de eindstand: 1-1.

Aan de kant van Twente vielen er geen verrassingen waar te nemen. Trainer Joseph Oosting verklapte al dat de kans heel groot was dat de spelers die een punt pakten tegen Manchester United ook tegen Fenerbahçe zouden starten, en dat bleek ook het geval. Bij Fenerbahçe had trainer José Mourinho basisplaatsen in petto voor onder meer Sebastian Szymanski en voormalig Twente-spelers Tadic en Jayden Oosterwolde.

Twente had na anderhalve minuut al voorsprong kunnen en misschien wel moeten komen. Na een heerlijke aanval over de linkerkant kreeg Vlap een schietkans, waar hij veel te weinig mee deed door de bal recht op Fenerbahçe-doelman Dominik Livakovic te schieten. Twente genoot het balbezit en controleerde het duel, al leek Fenerbahçe dat ook wel prima te vinden.

Fenerbahçe toonde zich voor het eerst gevaarlijk via de opstomende Oosterwolde, die vanuit een lastige hoek tegen de lat schoot. Dat moment veranderde weinig aan het spelbeeld. Twente domineerde en deed te weinig toen Steijn ontsnapte, maar de bal niet goed raakte.

Twente kreeg alsnog waar het zo naar zocht. Een diepe bal kwam in de zestien bij Regeer, die in een keer voorgaf en Vlap via de grond raak zag koppen: 1-0. De Tukkers bleven gaan en hadden de voorsprong zelfs kunnen verdubbelen, toen Regeer Sofyan Ambrabat van zich afschudde en in de korte hoek stuitte op Livakovic.

Beide ploegen werden in het restant van de eerste helft met name via de flanken gevaarlijk. Zo maakte Unnerstall zich uiterst nuttig bij een hoge voorzet en wist Van Wolfswinkel de bal aan de andere kant net niet goed te raken, waardoor zijn poging hoog over vloog.

Ook na rust kwam Twente sterk voor de dag. De ploeg van Oosting loerde op het gat in de Turkse defensie en vond dat al snel. Van Bergen was vertrokken aan de linkerkant en schoot in de korte hoek tegen Livakovic aan. Enkele momenten later had Steijn net te lang nodig om lekker uit te halen, en ook Lammers liet na de 2-0 te maken, door voorlangs te schieten.

Vrijwel uit het niets kwam Fenerbahçe op gelijke hoogte. Een schitterende steekpass van Amrabat kwam perfect voor de voeten van Tadic terecht. Serviër bleek kalm en lepelde de bal langs de verslagen Unnerstall: 1-1. Grote kansen bleven nadien uit, al probeerde Lammers het nog wel een fraaie hakbal, waar Livakovic geen moeite mee had.